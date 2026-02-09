ТСН у соціальних мережах

Мстислав Чернов став лауреатом престижної премії Гільдії режисерів США за фільм про війну в Україні

Нагороду режисеру принесла документальна картина "2000 метрів до Андріївки".

Мстислав Чернов

Мстислав Чернов / © Getty Images

Український режисер Мстислав Чернов став лауреатом престижної премії Гільдії режисерів США за фільм про війну в Україні.

Урочистий захід відбувся 7 лютого. Серед присутніх був й Мстислав Чернов. Кіномитець отримав нагороду в категорії "Видатне режисерське досягнення в документальному кіно". Перемогу Мстиславу Чернову принесла документальна стрічка "2000 метрів до Андріївки". Після отримання премії він подякував ЗСУ, які боронять Україну, та режисерам, що показують, якою війна є насправді.

"Дякую всім, хто боронить мій дім, і кожному українському кінорежисеру, який розповідає ці історії світу", - зазначив режисер.

Мстислав Чернов / © Associated Press

Мстислав Чернов / © Associated Press

До слова, у фільмі "2000 метрів до Андріївки" розповідається про контрнаступ України 2023 року. Мстислав Чернов працював над стрічкою разом із колегою з Associated Press Алексом Бабенком. Вони супроводжували бригаду, яка пробивалась приблизно через 2000 метрів щільно укріпленого лісу, виконуючи бойове завдання зі звільнення захопленого окупантами села Андріївка. У фільмі використовували авторські кадри, а також відео з бодікамер військових.

Зазначимо, Мстислав Чернов вже вдруге стає лауреатом премії Гільдії режисерів США. 2024 року його відзначили за документальний фільм "20 днів у Маріуполі".

