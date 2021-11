MTV Europe Music Awards 2021: кліп української режисерки здобув головну нагороду

Таню Муіньо своїм талантом підкорила ще й Європу.

Кліп української режисерки Таню Муіньо здобув нагороду MTV Europe Music Awards 2021. Ця премія - одна з найпочесніших в індустрії. Церемонія відбулася в Будапешті, йдеться у "Сніданку з 1+1".

Муіньо отримала відзнаку в категорії "Найкраще відео" за кліп на пісню "Call Me By Your Name" американського репера Lil Nas X. У відео артист постає в образі чи то Єви, то чи Адама, яких спокушає змій.

Яскравий кліп із голографічними спецефектами вже переглянули майже 400 мільйонів разів на відеохостингу YouTube.

Зазначимо, що три місяці тому на музичній премії MTV Video Music Awards у США кліп Таню Муіньо для цього ж виконавця і на цю ж пісню отримав перемогу у головній номінації "Найкраще відео року".

Таню Муіньо - українська кліпмейкерка, дизайнерка, фотографиня з Одеси. Вона знімала кліпи для MONATIK, "Время и стекло", Насті Каменських, а ще Кеті Перрі та Карді Бі.

