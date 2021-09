MTV Video Music Awards: кліп української режисерки переміг у головній номінації

Таню Муіньо отримала статуетку за "Найкраще відео року".

Минулої ночі у Нью-Йорку відбулося вручення головної музичної премії MTV Video Music Awards.

І на ньому тріумфувала українська режисерка Таню Муіньо. Так, вона здобула перемогу у номінації "Найкраще відео року". За нагородою на сцену піднявся безпосередньо виконавець, для якого Муіньо знімала кліп.

Йдеться про епатажного американського репера Lil Nas X та відео на його трек "Montero (Call Me By Your Name)".

Зазначимо, що коли Lil Nas X підіймався за статуеткою, він зі сцени подякував Таню Муіньо.

Нагадаємо, що на MTV VMA не обійшлося і без інцидентів. Так, перед заходом, на червоній доріжці ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор накинувся на бойфренда акторки Меган Фокс, репера Machine Gun Kelly.

