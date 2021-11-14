Мухарський розповів про секс з на 19 років молодшою дружиною у незвичних місцях

Пара зізналася, що їх збуджують предмети мистецтва.

Український телеведучий, актор та письменник Антін Мухарський щасливий разом із молодою дружиною Єлизаветою Бєльською, йдеться у "Світському житті".

На 19 років молодша Єлизавета підтримує усі творчі експерименти свого коханого. Зараз вона співведуча його програми, а сім років тому була упорядницею його книги.

"Наші стосунки починалися не з кохання. Вони починалися з поваги і довіри. Ми працювали в офісі. А близькі ми стали – конкретна дата: 24 серпня 2014 року", - пригадав Мухарський.

Аби стосунки протрималися якомога довше, пара почала все з чистого аркушу.

"Ви берете мене як людину, яка тільки-но ступає на шлях нової родини, тому ось моя довідка. Резус фактор, аналізи того і того, кількість гемоглобіну, відсутність інфекцій в організмі після бурхливого життя. У мене досить бурхливе життя було попереднє", - розповів артист.

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Пара спочатку таємно повінчалася у Києві, а потім побралася у Туреччині у консульстві. Закохані розповіли, що полюбляють небанальні втіхи. Особливо подружжя надихають подорожі з еротичним ухилом:

"Античні міста, розкопки, замки, палаци, якісь особливі місця на природі і там ми їх, так би мовити, еротично освячуємо", - сказала Бєльська.

"Так ми освятили Парфенон, ми освятили замок у Стокгольмі, ми освятили храм Німфеї у Туреччині. Багато місць в Європі. Ми отримуємо збудження від предметів мистецтва", - додав Мухарський.

Цікаво, що навіть після декілька років вінчання пара називає одне одного на "ви". "Я хочу вберегти наш простір від зневаги одне до одного", - пояснив рішення подружжя Мухарський.

"Важко посваритись, на ви ти не зможеш вжити якесь нечемне слово", - додала Бєльська.

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