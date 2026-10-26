Мурат Насиров у нульових співав українською: Сумська згадала, як він перекладав хіт "Я - это ты"

Ольга Сумська і Мурат Насиров / © Колаж ТСН.ua

Реклама

Казахський естрадний виконавець Мурат Насиров у нульових співав українською.

Один із найвідоміших хітів артиста – "Я – это ты, а ты – это я". Виявилось, що в композиції є українськомовна версія. Відповідне відео поширилось у соцмережі Threads. Проте далеко не всі користувачі повірили в його справжність. Деякі ж запідозрили використання ШІ, мовляв, Насиров не співав українською.

Реклама

Проте акторка Ольга Сумська довела, що це зовсім не так. Знаменитість пригадала, що познайомилась з Муратом Насировим під час його концерту в Києві. Тоді він наживо виконував хіт "Я наче ти, ти наче я". До слова, артист переклав свій хіт спеціально для гастролей Україною, аби потішити українських прихильників. Також Сумська говорить, що отримала тоді від співака автограф, де він українською написав: "Бути добру!".

Реклама

"Тоді, готуючи велику гастрольну програму для України, він зробив особливий подарунок для своїх шанувальників. Спеціально для концертів співак записав офіційну українську версію свого головного хіта, яка отримала назву «Ти наче я, я наче ти»», - пригадала артистка.

До слова, Мурат Насиров і справді співав українською хіт "Я – это ты, ты – это я". Українськомовна версія композиції з’явилась 2002 року. Переклад здійснив український композитор Сергій Круценко.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни українські артистки відмовились від своїх російських хітів та співають українською. Однак Вєрка Сердючка досі може заспівати російські хіти. Нещодавно продюсер Юрій Нікітін розкрив позицію Андрія Данилка, який виступає в образі артистки.

Новини партнерів