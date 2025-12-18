ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
267
Час на прочитання
2 хв

Мурік з Green Grey пояснив, що після смерті Дизеля буде з гуртом

Артист пояснив, в якому вигляді колектив продовжуватиме існування.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Мурік та Дизель із Green Grey

Мурік та Дизель із Green Grey / © instagram.com/greengreyofficial

Учасник Green Grey Дмитро Муравицький, він же Мурік, пояснив, що після смерті Дизеля буде з гуртом.

Наразі права на колектив належать Дмитру. Також 50 відсотків успадкує дружина Дизеля. Дмитро Муравицький в інтерв'ю Славі Дьоміну запевняє, що Green Grey продовжить існування. Зокрема, наразі готується до випуску альбом. Окрім того, планується прем'єра композицій, вокальні партії до яких вже накопичені. Також Мурік говорить, що Дизель неабияк хотів перекласти низку пісень українською. Тож, він обмірковує, що і як краще вчинити.

"Приходять якісь ідеї. Андрюха хотів, щоб я українською "Мазафака" зробив. Я зараз співаю її англійською, бо там дуже кльовий текст. Взагалі, декілька пісень наших – "Стереосистема", "Сонце и Луна", "Все будет хорошо" – зараз англомовні, бо українською вони не адаптуються. Ми випустимо альбом. Там ще 11 композицій, вокальні партії накопичені. Вони вже є, над двома піснями зараз працюють", - говорить Муравицький.

Дмитро Муравицький (Мурік) із Green Grey / © скриншот з відео

Дмитро Муравицький (Мурік) із Green Grey / © скриншот з відео

Що ж стосується концертів Green Grey – то вони теж будуть. Мурік говорить, що у виступах братимуть участь запрошені музиканти. Принаймні, саме в такому вигляді артист бачить подальше існування колективу.

"Це будуть концерти Green Grey. Будуть запрошені музиканти. Безпосередньо музиканти, які в складні Green Grey, і запрошені гітаристи",  - додав Мурік.

Нагадаємо, Дизель із Green Grey помер 20 жовтня. Причиною смерті музиканта стала серцева недостатність, що була викликала ішемічною хворобою. Раніше редакція сайту ТСН.ua у підсумках року писала, хто з українських та світових знаменитостей помер.

Дата публікації
Кількість переглядів
267
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie