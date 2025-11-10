Мурік з Green Grey шокував заявою про серйозні проблеми зі здоров'ям: "Потрібна термінова операція"

Мурік з Green Grey / © facebook.com/MRKband

Реклама

Учасник гурту Green Grey Дмитро Муравицький, він же Мурік, повідомив про серйозні в нього проблеми зі здоров'ям.

Артист звернувся до прихильників із проханням про допомогу. Мурік зізнався, що йому прикро це визнавати, але в нього серйозні проблеми зі здоров'ям. У подробиці артист вдаватися не став. Виконавець лиш зазначив, що йому необхідно терміново зробити операцію. Тож, він попросив небайдужих допомогти йому зі збором коштів.

"Прикро констатувати, але в мене виникли проблеми зі станом здоров'я. Мені потрібна термінова операція. Де біда – там і проблема. Я вимушено відкриваю збір на банку, щоб зробити операцію", - поділився артист.

Реклама

Мурік із Green Grey

Прихильники Муріка не лишились осторонь. Фани долучились до збору та допомогли йому зібрати необхідну суму. Врешті, наразі збір закритий. Мурік подякував фанам та зазначив, що вони просто неймовірні.

Мурік із Green Grey

Нагадаємо, нещодавно сумна доля спіткала засновника гурту Green Grey Андрія "Дизеля" Яценка. 20 жовтня шоубізнес сколихнула новина, що артист помер. Причиною смерті Дизеля стала серцева недостатність, що була викликана ішемічною хворобою. Нещодавно вдова Андрія Яценка вперше прокоментувала втрату чоловіка.