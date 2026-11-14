"Мужчини, відійдіть": Фреймут показала декольте без прикрас через чотири місяці після підтяжки грудей

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

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Українська телеведуча Ольга Фреймут продемонструвала результат пластичної операції, на яку наважилася влітку. Через чотири місяці після мастопексії зірка показала груди та розповіла, як минуло її відновлення.

Так, у липні 44-річна ведуча приїхала до Львова, де зробила підтяжку грудей без встановлення імплантів. Тепер у фотоблогу вона поділилася враженнями від змін і зізналася, що новий силует подарував їй більше впевненості та свободи у виборі одягу й фізичній активності. Проте попереду на Ольгу чекає ще шліфування невеликих шрамів.

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«Я вирішила показати своє декольте. Не для того, щоб когось спокусити, а щоб поділитися враженнями від операції, мастопексії. Це підтяжка грудей без імплантів. Це було в липні. Минуло вже чотири місяці. Бачте, які у мене красиві груди. Я можу і без бюстгальтера ходити. Тепер можу вдягати без бюстгальтера красиві декольтовані сукенки, можу стрибати на скакалці, бо раніше мене відволікали звуки. Я можу стільки всього робити! Є невеличкі шрами, але їх обов’язково відшліфую. Мене доведуть до ладу», — розповіла ведуча.

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Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Водночас Фреймут не приховує, що шлях до остаточного результату був непростим. За її словами, після втручання довелося пройти через складний період реабілітації та тимчасово відмовитися від звичного способу життя. Тим не менш, вона ані краплі не шкодує.

«Скажу відверто: було нелегко. Реабілітація була досить складна. Перший місяць довелося спати на спині, було боляче піднімати руки, але все це забулося, як забувається біль після пологів. Це було найкраще б’юті-рішення, яке я зробила у житті», — відверто пояснила зірка.

Окремо телеведуча звернулася до жінок, які після вагітності, коливань ваги чи гормональних змін замислюються про подібну процедуру. Вона наголосила, що вирішила поділитися досвідом саме з ними, аби підтримати та змотивувати за потреби.

«Мужчини, відійдіть від екранів. Це для жінок, які народжували і хочуть собі повернути себе, які втрачали й набирали вагу, мали гормональні зміни. Я не знала, що красиве декольте може повернути таку впевненість», — наголосила щаслива Фреймут.

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Нагадаємо, нещодавно співачка Аліна Гросу похизувалася пишним декольте у сорочці з глибоким розрізом.

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