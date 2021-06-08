Мужній Олександр Пономарьов у формі поліцейського розбурхав уяву фанаток

Артист здивував фанів новим образом та розповів про свою дитячу мрію.

Відомий співак, народний артист України Олександр Пономарьов, який нещодавно став власником іменної зірки на "Площі зірок", приміряв на себе роль поліцейського.

Світлиною з несподіваною зміною іміджу артист поділився з фоловерами на своїй сторінці в Instagram. Під сонячними променями усміхнений співак у поліцейській формі з жетоном та стильними окулярами запитав у прихильників під фото: "А що поганий з мене був би поліцейський? ". Шанувальники миттєво відреагували на допис зірки:

Поліцейський, який арештовує і наспівує: "Я так чекав тебе чекав і ми зустрілися"

Перед таким хочеться спеціально порушувати правила

Мрія кожної нареченої, побачити такого поліцейського на своєму дівич-вечорі

instagram.com/ponomaryovoleksandr

Як зізнався артист, ще з дитинства він мріяв бути міліціонером, а також космонавтом: "Крім міліціонера я ще хотів бути космонавтом, але космічного костюма не було і фуражку поліцейську не змогли знайти мого розміру (63)".

Роль харизматичного поліцейського - це участь Олександра у фотопроєкті "Якби не ШоуБізнес", де зірки втілюють себе в образах тих професій, про які мріяли в дитинстві.

Нагадаємо, що нещодавно співак вирішив перевірити, наскільки схожий на нього його син Сашко. Артист опублікував фотоколаж, де показав своє архівне фото 14-річного віку та фото сина, який перебуває у тому ж віці.

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