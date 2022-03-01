"Музична оборона": зірки запустили флешмоб на підтримку України в боротьбі з російськими окупантами

Доєднуйтесь до флешмобу.

Телеканал 1+1 запустив патріотичний флешмоб "Музична оборона" на підтримку українського народу, який вже п‘яту добу героїчно бореться з російськими окупантами.

Учасники шоу "Голос країни" телеканалу 1+1 та зірки шоубізнесу активно знімають для соцмереж відео, в яких виконують вже відомі або щойно написані пісні про війну та гімн України.

До флешмобу вже доєдналась учасниця "Голосу країни-12" Лія Меладзе, фіналістка "Голосу країни-11" Галина Куришко та інші.

Під відео ставлять хештег #музичнаоборона. Ролики будуть опубліковані у соцмережах та на офіційному акаунті "Голосу країни" в YouTube.

Нагадаємо, 12 сезон головного вокального шоу "Голос країни" вийшов під гаслом "Так звучить твоя країна".

Доєднуйтесь до флешмобу, щоб підтримати українців та привернути увагу ще більшої кількості людей у світі до ситуації в України.

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