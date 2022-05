"Музика – інструмент допомоги": MOЗGI GROUP збирають кошти для українців, які постраждали від війни

В Україні наразі відбуваються жахливі речі, які виснажують українців як морально, так і фізично.

Задля того, аби впоратися з переживаннями, багато хто слухає музику та переглядає кліпи улюблених виконавців.

Саме в такий спосіб українці можуть відволікатись і стабілізувати свій внутрішній стан. Адже улюблені пісні налаштовують настрій, підтримують ментальне здоров’я. Тоді у кожного з'являються сили рухатися вперед, працювати і підтримувати близьких.

MOЗGI GROUP вигадали оригінальний спосіб, як перетворити це на допомогу. Вони вирішили віддавати частину коштів, які артисти зароблять на монетизації, на допомогу українцям, які постраждали від війни.

MOЗGI GROUP / Фото: Пресслужба MOZGI Entertainment

Як розповіли в MOЗGI GROUP, вони не просять надсилати їм гроші, а просто збирають їх шляхом рекламних надходжень від переглядів кліпів виконавців DOROFEEVA, MOЗGI, Michelle Andrade, "Время и Стекло", ПТП. Таким чином кожен допомагає собі та Україні.

Загалом, частину коштів від монетизації контенту компанія відправить до фонду Soborna Ukraine, який був створено з метою запобігання гуманітарній катастрофі в Україні.

"Зараз ми бачимо нашу місію в підтримці та популяризації української музики та культури. Ми створили цю ініціативу, щоб показати, що музика під час війни – не тільки підтримує бойовий дух та настрій, але й може бути важливим інструментом допомоги країні. Ми скооперувалися з фондом Soborna Ukraine, адже довіряємо його засновникам – найпотужнішій бізнес-спільноті CEO Club Ukraine, до складу членів якого я належу вже декілька років. Сподіваюся, що до цього важливого починання приєднається шоубізнесова спільнота та колеги-артисти, й разом ми ще голосніше BE BRAVE AND SING FOR UKRAINE", - розповіли Ірина Горова.

Загалом, наприкінці кожного кварталу MOЗGI GROUP ділитимуться новинами про зібрані та надіслані гроші.

Читайте також: