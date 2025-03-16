Музикант Коля Сєрга очолив посаду радника міністра закордонних справ

Очільник "Культурного десанту", музикант Коля Сєрга став позаштатним радником міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Відповідну інформацію оприлюднили "Главком" з посиланням на офіційний лист-відповідь начальника управління кадрового менеджменту МЗС Віталія Мошківського на запит. У заяві йдеться, що Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга має двох позаштатних радників – Колю Сєргу та Дениса Коляду. Музикант виконує обов'язки на цій посаді від 7 грудня 2024 року.

Коля Сєрга став позаштатним радником міністра закордонних справ

Сам музикант поки що інформацію не коментував. Утім, про свою позицію Сєрга чітко заявляє ще з початку повномасштабного вторгнення. Саме тоді, у перші дні війни, шоумен долучився до ЗСУ. Згодом він повідомив про створення проєкту "Культурний десант", з яким їздить на передову, а також на звільнені від російських військових території України. Головною його метою є підтримка бойового та патріотичного духу військових і мешканців.

Нагадаємо, нещодавно співак Фагот показав, якою була його служба добровольцем в ЗСУ під час перших днів війни.

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