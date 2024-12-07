Музикант Лесик з гурту "Дзідзьо" прийшов до тями після зупинки серця – що відомо

Український співак, колишній учасник гурту "Дзідзьо" Олег Турко, він же Лесик, прийшов до тями після серцевого нападу, який трапився просто на сцені.

Про зміни у здоров'ї артиста повідомляє Telegram-канал "Львівич". За інформацією з джерела, Лесик після інциденту вже почав впізнавати своїх рідних. Водночас про те, як знепритомнів, зірка не пам'ятає. До слова, його стан після декількох днів у реанімації досі критичний.

Олег Турко

Зазначимо, декілька днів тому Лесик зі своїм музичним колективом завітав на концерт Наталії Бучинської у Львові. Там з нагоди Дня святого Миколая він мав виступити з трьома новими піснями. Проте вже на другій його серце неочікувано зупинилося. Він впав додолу на очах у публіки. Зі сцени його на руках винесла команда. До непритомного виконавця терміново викликали медиків. Артиста було доправлено у реанімаційне кардіологічне відділення у львівський медзаклад, де він перебуває дотепер.

До речі, нещодавно народна артистка України Наталія Бучинська вперше прокоментувала інцидент з Лесиком, який трапився під час її шоу. Вона розповіла, як все було насправді й зробила важливу заяву.

У колишнього музиканта з гурту "Дзідзьо" зупинилося серце посеред виступу

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