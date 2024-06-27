Музикант шокував, як Остапчук з поліцейськими пройшов ВЛК і завдяки зв'язкам уникнув мобілізації

Лідер гурту Our Atlantic, музикант Віктор Байда шокував, як шоумен Володимир Остапчук із поліцейськими без черг пройшов ВЛК і завдяки зв'язкам уникнув мобілізації.

Про це артист розповів у своєму Instagram. Вони зустрілися 19 червня в одній із київських поліклінік, де разом з іншими чоловіками проходили військово-лікарську комісію (ВЛК). Віктор Байда говорить, що Остапчук був єдиний, хто був у супроводі поліцейських. Ба більше, шоумен нібито проходив ВЛК без черг та ще й хвалився цим.

Володимир Остапчук і Віктор Байда / Фото: instagram.com/ouratlanticofficial

"Ми разом проходили ВЛК. Він єдиний, хто проходив ВЛК з супроводом поліції та хвалився мені, що проходить все без черг, хоча насправді це має бути доступним для всіх", - розповів музикант.

За словами Байди, після проходження ВЛК його та інших чоловіків, в тому числі й Володимира Остапчука відвезли до ТЦК. Їм повідомили, що їх всіх мобілізовують. Утім, Остапчуку нібито вдалося цього уникнути. Віктор Байда розповів, що він дізнався від іншого мобілізованого, що шоумен "відмазався". Зокрема, Остапчук нібито зателефонував другові з ВР, після чого йому дали відстрочку на місяць.

Володимир Остапчук і Віктор Байда / Фото: instagram.com/ouratlanticofficial

"Приїхавши до ТЦК, в тому числі з Володимиром, нам сказали чекати і що додому ми вже не повернемось. О 23:00 ми вже всі сиділи в автобусі і чекали, коли нас відвезуть в розподільчий пункт, всі, окрім Володимира Остапчука. Вже будучи в казармі я дізнався від хлопця, який був у нашій групі мобілізованих, що перед від'їздом він зателефонував другу у ВР і йому дали відстрочку на місяць. За словами хлопця, він дізнався про це від самого Остапчука, коли той спілкувався з представниками поліції та ТЦК", - обурився артист.

Музикант наголосив, що не намагається комусь зруйнувати життя. Зокрема, фронтмен гурту Our Atlantic лише бажає, аби нарешті зникло беззаконня і кумівство, яке розколює суспільство.

"Чим Володимир Остапчук кращий за інших громадян України, які, попри жорстокий та неправомірний метод мобілізації, все одно готові захищати Україну від ворога", - додав Віктор Байда.

Допис Віктора Байди / Фото: instagram.com/ouratlanticofficial

Володимир Остапчук вже відреагував на звинувачення. Він заявив, що не оновлював дані, а вставав на військовий облік. Зокрема, через черги шоумен не міг потрапити до Подільського військкомату. Тим часом термін, за який він мав стати на військовий облік, минав. Тож, ведучий зателефонував до поліції, які й відвезли його до іншого ТЦК, де він і зустрівся з Віктором Байдою. Володимир Остапчук також додав, що через те, що він прописаний у Подільському ТЦК, йому необхідно пройти цю процедуру знову.

"Мені дали повістку на оновлення даних представники Шевченківського ТЦК. Через декілька днів я прийшов, але мені сказали, що треба йти за місцем прописки до Подільського. Я ходив туди, але через черги не міг потрапити й тому зателефонував у поліцію, щоб запитати, що робити, тому що термін, за який я мав стати на облік, збігає. Вони сказали, що треба піти і пройти у Шевченківському, щоб зафіксувати, що я виконав все, а потім буде час перепройти в Подільському. Прописаний я у Подільському районі, тому зараз мене перенаправили у Подільське ТЦК, і всю цю процедуру я проходжу заново", - відповів шоумен.

Пояснення від Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, нещодавно співак Володимир Дантес показував, як проходив ВЛК. Музикант разом з усіма іншими чоловіками стояв у черзі, аби оновити дані. Зокрема, близько восьми годин артист провів у ТЦК, після чого ще пройшов огляд у лікарні.

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