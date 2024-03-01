Музикант відомого американського гурту у новому кліпі з'явився у бандані з написом українською

Відомий американський гурт Twenty one Pilots випустив нову композицію "Overcompensate" і емоційний кліп до неї.

У відео один з музикантів колективу, барабанник Джош Дан з’явився у бандані, на якій чітко видно напис українською мовою "Факелоносець".

Джон Дан, Twenty one Pilots, кадр з кліпу

Таким чином гурт вкотре висловив свою підтримку Україні. Як відомо, на початку повномасштабного вторгнення РФ до України Twenty one Pilots публічно засудив кривавий злочин Росії, і скасував всі свої прийдешні концерти в РФ. Гурт підтримав нашу країну. Окрім того, музикант колективу Джош Дан, який й одягнув бандану з українським словом, колись жив та навчався в Україні.

Своєю чергою, шанувальники були приємно вражені вчинком Джоша Дана, і залишили багато емоційних відгуків під кліпом:

Один з моїх улюблених гуртів і не дарма! Дякую за підтримку, ви крутезні!

Пане Джош, ви крутуй факеленосець! Дякую!

Дякуємо за підтримку! Гарна робота та пісня крута

Як завжди музика на рівні. Приємний бонус згадка буремної України. Дякую за роботу

Нагадаємо, у другу річницю повномасштабної війни РФ до України такі культові знаменитості як Роберт Де Ніро, П’єр Рішар та багато інших записали відеозвернення до українців зі словами підтримки.

Читайте також: