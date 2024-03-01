Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Музикант відомого американського гурту у новому кліпі з'явився у бандані з написом українською

Музикант відомого американського гурту у новому кліпі з'явився у бандані з написом українською

Twenty one Pilots

Twenty one Pilots вчергове підтримав Україну.

Відомий американський гурт Twenty one Pilots випустив нову композицію "Overcompensate" і емоційний кліп до неї.

У відео один з музикантів колективу, барабанник Джош Дан з’явився у бандані, на якій чітко видно напис українською мовою "Факелоносець".

Джон Дан, Twenty one Pilots, кадр з кліпу / ©
Джон Дан, Twenty one Pilots, кадр з кліпу

Таким чином гурт вкотре висловив свою підтримку Україні. Як відомо, на початку повномасштабного вторгнення РФ до України Twenty one Pilots публічно засудив кривавий злочин Росії, і скасував всі свої прийдешні концерти в РФ. Гурт підтримав нашу країну. Окрім того, музикант колективу Джош Дан, який й одягнув бандану з українським словом, колись жив та навчався в Україні.

Своєю чергою, шанувальники були приємно вражені вчинком Джоша Дана, і залишили багато емоційних відгуків під кліпом:

  • Один з моїх улюблених гуртів і не дарма! Дякую за підтримку, ви крутезні!
  • Пане Джош, ви крутуй факеленосець! Дякую!
  • Дякуємо за підтримку! Гарна робота та пісня крута
  • Як завжди музика на рівні. Приємний бонус згадка буремної України. Дякую за роботу

Нагадаємо, у другу річницю повномасштабної війни РФ до України такі культові знаменитості як Роберт Де Ніро, П’єр Рішар та багато інших записали відеозвернення до українців зі словами підтримки.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація