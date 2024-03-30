Музикант-воїн Положинський переніс дві операції і зізнався, що його змусили змінити рід діяльності

Ексфронтмен гурту "Тартак", а від початку повномасшатбної війни воїн ЗСУ Олександр Положинський розповів про операції, які переніс днями.

На сторінці у Facebook захисник поділився, що цього тижня зробив дві операції з корекції зору:

"Цього тижня я зробив дві операції. Операції минули чудово, виявилися й близько не такими страшними, якими здавалися до того. Тепер маю витримати доволі тривалий післяопераційний період стриманості та обережності", - поділився Положинський.

Олександр Положинський / Фото: facebook.com/sashko.polozhinsky

Також він зазначив, що з 1 квітня вестиме радіопрограму. Захисник зізнався, що це було не його рішення, втім "в армії за тебе часто вирішують інші люди":

"Від понеділка 1-го квітня стартує моя програма на Армія ФМ. Це не був мій власний вибір, але в армії, на жаль, за тебе часто вирішують інші люди. Але раз наказали, максимально намагатимусь зробити її цікавою та змістовною", - повідомив музикант.

Сашко Положинський / Фото: facebook.com/sashko.polozhinsky

Положинський попросив шанувальників його підтримати і надати фідбек про програму:

"Сподіваюся на вашу підтримку та взаємодію у створенні цієї програми - дуже буде потрібен зворотній звʼязок. За задумом, програма виходитиме ввечері о 20:00, з понеділка по пʼятницю включно, триватиме дві години", - зазначив Положинський.

Нагадаємо, днями Олександр Положинський налякав фанів, показавшись під крапельницею та з різним розміром зіниць.

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