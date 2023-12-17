Музикант-захисник Андрій Хливнюк засмутив прогнозом щодо того, коли закінчиться війна

Фронтмен гурту "Бумбокс", а нині воїн ЗСУ Андрій Хливнюк, який висловився про мовне питання на тлі скандалу з Фаріон, зробив прогноз щодо закінчення війни.

Хливнюк чесно зізнався, що, на його думку, війна лише почалася і триватиме дуже довго. Щонайменше протягом всього його життя.

"Ми лише на початку. Ще навіть антракту не було. Це перший акт. Ми в першому ряду і ми побачимо весь цей п*здець на власні очі. Це тільки-тільки початок. Це моя особиста думка. Я не військовий експерт, може і завтра закінчиться війна. Моя думка, що це надовго. Як мінімум на все наше життя з вами. Це моя думка, просто будемо в стані з вами такому жити. Наші збройні сили мають бути нашим першим пріоритетом", - сказав Хливнюк в YouTube-проєкті "Пряма червона".

Андрій Хливнюк пішов на фронт з початком війни / Фото: instagram.com/andriihorolski

Артист-захисник наголосив, що російські окупанти, з якими воюють Українці – це не "алкаші в шапках-ушанках", а "затяті вороги":

"Наші вороги – це не алкаші в шапках-вушанках. Це затяті вороги, які мають ресурс людський і ресурс, на жаль, матеріально-технічний. Для когось із них це сафарі, хтось свідомо розуміє, що їхня війна – це неправильно, а хтось "Мы за Россию, мы в интересах России" і весь цей двіж. І наша мета від них відбитися, знищити їх", - наголосив Хливнюк.

Також музикант пояснив, чому відкрито говорить про те, що війна надовго. Таким чином Хливнюк хоче зазначити, що українці не мають жити в очікуванні, а мають бути в стані реагувати на сьогоднішні виклики, які перед ними виникають:

Андрій Хливнюк на війні / Фото: instagram.com/andriihorolski

"Я поясню, чому я так кажу, що війна надовго. Тому що психіка людини так влаштована. Якщо ти будеш чекати чогось, жити вчора, намагатися прокинутись позавчора, тобі буде дуже погано. І ти, швидше за все, будеш в неадекваті і не зможеш реагувати на ті виклики, які сьогодні тобі накидують. Якщо ти погодишся, приймеш, що реальність тепер така, її треба змінювати, але вона вже от така і це надовго. З цим треба жити. Тоді й шансів вплинути на цю ситуацію, не просто сидіти чекати, що може пропустить. Ми всі, кожен на своєму рівні, хто як може, мусимо долучитися до цієї війни, в різній спосіб, для того, щоб вона закінчилась. Ми не можемо просто перечекати, це нереально", - прокоментував свою думку Хливнюк.

Нагадаємо, раніше Андрій Хливнюк пригадав, як 2013 року послав Івана Урганта і керівництво "Первого канала". Та розповів, що його тоді обурило.

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