Музиканти гурту Metallica розчулили відео, як військовий ЗСУ грає на бандурі їхню пісню

Також учасники колективу розповіли про "Культурний десант".
Музиканти американського рок-гурту Metallica розчулили відео, як український військовий Тарас Столяр грає на бандурі їхню пісню - Nothing Else Matters.
Загалом, Столяр до повномасштабної війни був учасником колективу ONUKA, але після російського вторгнення він вирушив служити розвідником. Наразі військовий є учасником "Культурного десанту".
Як розповіли в Metallica, Тарас Столяр разом із іншими захисниками, які до війни були професійними музикантами, відіграв 170 благодійних концертів у США. Після завершення туру бандурист разом із іншими артистами повертається до України, де знову приступить до виконання військових задач.
"Нещодавно ми дізналися про "Культурний десант", культурний підрозділ ЗСУ. До складу "Культурного десанту" входять сім артистів світового рівня, які до війни були професійними музикантами, а зараз є солдатами. Гурт щойно завершив 170 концертів благодійного туру США. На відео Тарас Столяр (заслужений артист України, розвідник 112-ї окремої бригади Сил територіальної оборони) грає Nothing Else Matters на 62-струнній бандурі, традиційному українському народному інструменті. Після завершення цього туру він повертається до України, на фронт", - йдеться в повідомленні Metallica.
Зазначимо, колектив Metallica від перших днів повномасштабної війни підтримує Україну. Влітку 2022 року музиканти зібрали кошти на допомогу українцям, а 2023-го лідер колективу Джеймс Гетфілд відвідав поранених українських військових, які перебувають на реабілітації в США.
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