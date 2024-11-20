Музиканти гурту Metallica розчулили відео, як військовий ЗСУ грає на бандурі їхню пісню

Музиканти американського рок-гурту Metallica розчулили відео, як український військовий Тарас Столяр грає на бандурі їхню пісню - Nothing Else Matters.

Загалом, Столяр до повномасштабної війни був учасником колективу ONUKA, але після російського вторгнення він вирушив служити розвідником. Наразі військовий є учасником "Культурного десанту".

Як розповіли в Metallica, Тарас Столяр разом із іншими захисниками, які до війни були професійними музикантами, відіграв 170 благодійних концертів у США. Після завершення туру бандурист разом із іншими артистами повертається до України, де знову приступить до виконання військових задач.

Військовий ЗСУ заграв на бандурі пісню Metallica: учасники гурту відреагуавли

"Нещодавно ми дізналися про "Культурний десант", культурний підрозділ ЗСУ. До складу "Культурного десанту" входять сім артистів світового рівня, які до війни були професійними музикантами, а зараз є солдатами. Гурт щойно завершив 170 концертів благодійного туру США. На відео Тарас Столяр (заслужений артист України, розвідник 112-ї окремої бригади Сил територіальної оборони) грає Nothing Else Matters на 62-струнній бандурі, традиційному українському народному інструменті. Після завершення цього туру він повертається до України, на фронт", - йдеться в повідомленні Metallica.

Зазначимо, колектив Metallica від перших днів повномасштабної війни підтримує Україну. Влітку 2022 року музиканти зібрали кошти на допомогу українцям, а 2023-го лідер колективу Джеймс Гетфілд відвідав поранених українських військових, які перебувають на реабілітації в США.

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