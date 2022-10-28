Музиканти KALUSH Orchestra показали, як Арнольд Шварценеггер їх з віслюком зустрічав

Український гурт у Лос-Анджелесі завітав в гості до легенди Голлівуду.

Зустріч українського гурту, переможців "Євробачення-2022" KALUSH Orchestra з легендарним американським актором Арнольдом Шварценеггером стала для них справжньою сенсацією.

Як днями розповіли українські музиканти, під час свого благодійного туру Америкою їх у Лос-Анджелесі в гості запросив голлівудський актор та ексгубернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер. Хлопці поділилися, що легенда вийшов до них зі своїм домашнім улюбленцем – віслючкою Лулою.

А згодом лідер KALUSH Orchestra Олег Псюк оприлюднив й відео, у якому "залізний Арні" виходить зі свого будинку разом з тваринкою. У відео Псюк показує, де живе Шварценеггер, двір його будинку.

Коли зірка вийшов до українських музикантів, він дружньо потиснув руку кожному. Нікому не відмовив у спільному фото та дав цінні настанови: "І лише з волею та драйвом піднімайтеся вгору! Це те, що ви робите!" – сказав Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер та Kalush Orchestra / Фото: instagram.com/schwarzenegger

Наприкінці зустрічі український гурт подарував американській легенді свою фірмову рожеву панамку та гілочку бавовни.

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