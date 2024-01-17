Музпродюсер нацвідбору на "Євробачення-2024" прокоментував звинувачення фіналістів у плагіаті

Музичний продюсер нацвідбору на "Євробачення-2024" Дмитро Шуров вперше прокоментував звинувачення гурт NAHABA у плагіаті.

Як пояснив музикант, сучасні пісні можуть бути схожими на ті, які вже коли-небудь лунали, однак це не робить їх плагіатом. Шуров пояснив, що в кожній композиції використовуються одні й ті ж ноти. Тож, очевидно, що вони будуть схожі за звучанням.

"Євробачення" - конкурс популярної пісні, а в кожному сучасному хіті є знайомі речі, які ми вже раніше чули - у атмосфері пісні, мелодіях, бітах, прийомах продакшну - все це є невід'ємною частиною хіта і в тому числі від цього трек одразу резонує з масовою аудиторією. Це можна сказати майже про кожну конкурсну пісню. До того ж, трьохнотна мелодія буде завжди схожа на іншу трьохнотну і це не обов'язково робить її плагіатом", - пояснив музикант.

Гурт NAHABA / Фото: Суспільне

Музичний продюсер також додав, що особисто для нього гурт NAHABA – це продовження та переосмислення жанру, в якому свого часу творив канадський дует Crystal Castles. Шуров також зазначив, що здивований, що в українців виникли асоціації саме з російським гуртом t.A.T.u., хоча пік популярності музиканток давно минув.

"Я здивований такою шаленою популярністю серед українців дуету t.A.T.u., пік яких був 2001 року, і тим, що тільки ця асоціація виникає, коли вони чують жіночий вокал, пропущений через автотюн та дісторш", - додав Шуров.

Нагадаємо, раніше й сам колектив NAHABA відреагував на звинувачення в плагіаті на пісню "Нас не догонят". Музиканти назвали артистів, творчістю яких насправді надихаються, й у цьому списку росіян немає.

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