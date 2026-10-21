"Музика — це дорога цяцька": відомий український шоумен чесно розповів, скільки заробляють артисти

Дядя Жора / © instagram.com/dyadya_jora

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Український шоумен і співак Дядя Жора відверто розповів про заробітки на музиці, прибутки від монетизації платформ та пояснив, чому його головним джерелом доходу залишається зовсім інша сфера.

Артист не приховує, що популярність пісень не завжди гарантує великі прибутки. Його кліп «Відмінимо плани» зібрав понад 14 мільйонів переглядів на YouTube. Однак навіть така кількість прослуховувань і переглядів не перетворюється на захмарні гонорари. За словами шоумена, український ринок має свої особливості. Тож розраховувати виключно на монетизацію відео виконавцям непросто.

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«В Україні монетизація — це не така популярна річ, як за кордоном. У США артисти заробляють великі кошти з монетизації, а в нас це скоріше просто приємний бонус „на пиво“. Але для цього мають бути мільйонні перегляди», — поділився Дядя Жора в інтерв’ю програмі «Ранок Вдома».

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Дядя Жора / © скриншот

Шоумен також назвав орієнтовну суму, яку може принести мільйон переглядів відео. За його оцінками, йдеться приблизно про тисячу доларів, хоча нині заробіток може бути й меншим. Саме тому музика для нього не стала основою фінансового добробуту. Основні прибутки артист отримує завдяки роботі в івент-сфері, а творчість сприймає передусім як особисте захоплення, яке потребує чималих вкладень.

«Музика — це не заробіток, а дорога цяцька. Той, хто пробував співати й співає зараз, той знає, що це справді дорого», — наголосив Дядя Жора.

Дядя Жора / © скриншот

Нагадаємо, раніше дядя Жора розкрив точні суми захмарних гонорарів українських зірок.

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