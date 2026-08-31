"Ми не витримали": Світлана Тарабарова евакуювала дітей з Києва і розкрила, де вони тепер живуть

Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

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Українська співачка Світлана Тарабарова повідомила про евакуацію дітей із Києва.

Артистка разом із родиною мешкає в Київській області. Увечері 28 серпня виконавиці та її рідним довелося пережити жахливий досвід. У районі, де мешкає знаменитість, сталося влучання в місце зберігання боєприпасів із подальшою детонацією.

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Світлана Тарабарова чула всі гучні вибухи і з родиною ховалась від небезпеки. Однак після пережитого артистка ухвалила складне рішення. Співачка евакуйовує дітей подалі від Києва. Виконавиця не розкрила, де вони тепер саме мешкають, але запевнила, що у більш спокійній області, де менше обстрілів.

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«Ми не витримали. Евакуювали дітей у більш спокійну область. Дякую ще раз всім, хто хвилюється і написав теплі слова. Життя найцінніше з наших доріг», — ділиться артистка.

Діти Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Зазначимо, нещодавно на тлі постійних обстрілів Києва лідер гурту O.Torvald Женя Галич теж евакуював родину в інше місце. До речі, коли відбулась детонація в селі Миле, що в Бучанському районі, тоді будинок артиста також постраждав. Виконавець вже показав своє понівечене житло.

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