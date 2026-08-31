ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Час на прочитання
1 хв

"Ми не витримали": Світлана Тарабарова евакуювала дітей з Києва і розкрила, де вони тепер живуть

Артистка після останнього пережитого обстрілу Київщини, який супроводжувався детонацією, ухвалила складне рішення.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Світлана Тарабарова

Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Українська співачка Світлана Тарабарова повідомила про евакуацію дітей із Києва.

Артистка разом із родиною мешкає в Київській області. Увечері 28 серпня виконавиці та її рідним довелося пережити жахливий досвід. У районі, де мешкає знаменитість, сталося влучання в місце зберігання боєприпасів із подальшою детонацією.

Світлана Тарабарова чула всі гучні вибухи і з родиною ховалась від небезпеки. Однак після пережитого артистка ухвалила складне рішення. Співачка евакуйовує дітей подалі від Києва. Виконавиця не розкрила, де вони тепер саме мешкають, але запевнила, що у більш спокійній області, де менше обстрілів.

«Ми не витримали. Евакуювали дітей у більш спокійну область. Дякую ще раз всім, хто хвилюється і написав теплі слова. Життя найцінніше з наших доріг», — ділиться артистка.

Діти Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Діти Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Зазначимо, нещодавно на тлі постійних обстрілів Києва лідер гурту O.Torvald Женя Галич теж евакуював родину в інше місце. До речі, коли відбулась детонація в селі Миле, що в Бучанському районі, тоді будинок артиста також постраждав. Виконавець вже показав своє понівечене житло.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie