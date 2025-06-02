Микита Добринін чесно зізнався, як виховує сина від ексдружини Квіткової: "Все пояснюю йому"

Микита Добринін з сином / © instagram.com/nikitadobrynin

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Український ведучий Микита Добринін поділився подробицями виховання свого трирічного сина Лева, якого йому народила колишня дружина — блогерка Даша Квіткова.

Як зізнається ведучий, з Дашею вони дійшли згоди виховувати хлопчика без тиску, маніпуляцій і жорстких методів. Обоє дотримуються принципу чесності й справедливості у спілкуванні з сином, аби дати йому змогу рости в атмосфері поваги та безпеки. Вони намагаються уникати поділу ролей на "доброго" та "поганого". Натомість зіркові батьки люблять і все пояснюють Леву.

Своєю чергою Микита Добринін зізнається, що найбільшим викликом у його батьківстві є саме терпіння. Утім, він вірить, що головне у вихованні — це особистий приклад.

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Микита Добринін з сином / © instagram.com/nikitadobrynin

"Це терпіння. Головне – не зриватися, не нервувати та своїм прикладом показувати сину, як вчиняти, поводитися та проявляти свої емоції. Ми поговорили з Дашею й у нас немає поганого й доброго поліцейського. У нас є справедливі батьки, які безмежно люблять сина, але чесні з ним. Намагаюся не створювати йому стресових ситуацій, але при цьому все пояснюю йому", - розповів зірка в коментарі "Люкс ФМ".

Зазанчимо, Микита Добринін та Даша Квіткова стали однією з найвідоміших пар після проєкту "Холостяк". Їхній шлюб став прикладом того, як реаліті може перерости у справжні стосунки. Проте у липні 2022 року пара офіційно повідомила про розлучення. Тим не менш, обоє неодноразово підкреслювали — любов до сина для них понад усе.

Нагадаємо, нещодавно танцівниця Ілона Гвоздьова на тлі кризи з чоловіком і заяви на розлучення зізналася, як на це реагують їхні діти.