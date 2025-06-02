ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
361
Час на прочитання
2 хв

Микита Добринін чесно зізнався, як виховує сина від ексдружини Квіткової: "Все пояснюю йому"

Ведучий назвав головну рису його як батька.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Микита Добринін з сином

Микита Добринін з сином / © instagram.com/nikitadobrynin

Український ведучий Микита Добринін поділився подробицями виховання свого трирічного сина Лева, якого йому народила колишня дружина — блогерка Даша Квіткова.

Як зізнається ведучий, з Дашею вони дійшли згоди виховувати хлопчика без тиску, маніпуляцій і жорстких методів. Обоє дотримуються принципу чесності й справедливості у спілкуванні з сином, аби дати йому змогу рости в атмосфері поваги та безпеки. Вони намагаються уникати поділу ролей на "доброго" та "поганого". Натомість зіркові батьки люблять і все пояснюють Леву.

Своєю чергою Микита Добринін зізнається, що найбільшим викликом у його батьківстві є саме терпіння. Утім, він вірить, що головне у вихованні — це особистий приклад.

Микита Добринін з сином / © instagram.com/nikitadobrynin

Микита Добринін з сином / © instagram.com/nikitadobrynin

"Це терпіння. Головне – не зриватися, не нервувати та своїм прикладом показувати сину, як вчиняти, поводитися та проявляти свої емоції. Ми поговорили з Дашею й у нас немає поганого й доброго поліцейського. У нас є справедливі батьки, які безмежно люблять сина, але чесні з ним. Намагаюся не створювати йому стресових ситуацій, але при цьому все пояснюю йому", - розповів зірка в коментарі "Люкс ФМ".

Зазанчимо, Микита Добринін та Даша Квіткова стали однією з найвідоміших пар після проєкту "Холостяк". Їхній шлюб став прикладом того, як реаліті може перерости у справжні стосунки. Проте у липні 2022 року пара офіційно повідомила про розлучення. Тим не менш, обоє неодноразово підкреслювали — любов до сина для них понад усе.

Нагадаємо, нещодавно танцівниця Ілона Гвоздьова на тлі кризи з чоловіком і заяви на розлучення зізналася, як на це реагують їхні діти.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
361
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie