Нікіта Добринін кардинально схуд та розсекретив, як позбувся зайвої ваги: "Був пампушкою"

Нікіта Добринін

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Ведучий проєкту "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ Нікіта Добринін має чудову фізичну форму та постійно дотримується чіткого режиму тренувань.

Однак, виявляється, так було не завжди. У юності він уникав уроків фізкультури та мав надлишкову вагу. У 25 років ведучий вирішив повністю змінити стиль життя та зайнявся кросфітом.

"Спорт з'явився в моєму житті після 25 років. До того я був пампушкою, ніколи не любив фізкультуру, мав довідки за станом здоров'я, не завжди бігав крос. Хлопці ганяли у футбол, баскетбол, але це було не моє, і дотепер я не люблю футбол. У якийсь момент я усвідомив: як побудую себе до 30 років, таким і залишуся. Тому почав тренуватися в залі, коли в Україні ще не був відомий кросфіт", – ділиться шоумен.

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Нікіта Добринін

Сьогодні ведучий займається спортом ледь не щодня. У його тренувальному графіку – бокс, зал та пробіжки з біговим клубом. Нікіта Добринін запевняє, що для нього це більше, ніж просто про побігати. Це про спільноту цікавих людей абсолютно різних професій, яка надихає та мотивує.

"У спорті дуже важливо тішити себе окремими речами, як то нова локація, цікава компанія, нова спортивна форма чи кросівки. Це все теж надихає", – підкреслив ведучий.

Він зізнається, що саме спорт допомагає йому рухатися вперед, зростати професійно та підтримувати ментальний стан.

Нікіта Добринін

"Спорт для мене – це про фізичну форму, яка впливає на внутрішній стан. Спорт – це про дисципліну, і коли ти тренуєшся, саме тоді дисципліна приходить у всі сфери твого життя, а особливо це впливає на впорядкованість роботи", – зазначив шоумен.

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Нагадаємо, нещодавно в Нікіти Добриніна було особливе свято. У сина ведучого від колишньої дружини, блогерки Даші Квіткової, був день народження. Шоумен вже показав, як вони всі разом святкували 4-річчя Лева.