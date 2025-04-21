Микита Добринін здивував, як дівчина після побачення хотіла його використати: "Це було неприродно"

Микита Добринін / © instagram.com/nikitadobrynin

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Український ведучий Микита Добринін розповів, як дівчина після побачення хотіла його використати.

Шоумен після розлучення з блогеркою Дашею Квітковою наразі холостякує. Ведучий хоч і зізнається, що добре почувається в цьому статусі, однак все ж таки хоче налагодити особисте життя, тож ходить на побачення. Утім, як зізнається Добринін на проєкті "Тур зірками", часом дівчата намагаються його використати. Одного разу було таке, що після побачення жінка одразу є хотіла публікувати з ним фото і розповідати подробиці їхньої зустрічі. Ведучий говорить, що таке йому не потрібно, тож спілкування з потенційною партнеркою одразу ж припинилося.

"Були такі історії. Я збрешу, якщо скажу, що такого не було. Звичайно, це мене зупиняє і мені подібна штука не потрібна. Я про щирість, прямолінійність, обговорення якихось речей. Дівчина хотіла після побачення мене публікувати, щось розповідати про це. Це було неприродно, як на мене, швидко. Мені таке не підходить", - поділився шоумен.

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Микита Добринін / © instagram.com/nikitadobrynin

Натомість Микита Добринін розповів, як із ним краще познайомитися. Ведучий не є прихильником Мережі. Тож, знайомства в Інтернеті – це не про нього. А от зустріч в режимі офлайн – найвдаліший варіант. Шоумен говорить, що його можна зачепити якимось цікавим запитанням, теплим спілкуванням, але не провокацією.

"Це скоріше офлайн увага, десь поспілкуватися, поговорити, зачепити якимось запитанням, не провокацією, а звичайним близьким спілкуванням. У мене була історія, коли дівчина до мене підійшла і через футболку мене за сосок взяла і каже: "Холостяк, привіт". Такі формати знайомства мені не підходять. В Інтернеті складно познайомити з людиною, це скоріше лотерея – пощастить або ні", - зазначив ведучий.

Нагадаємо, нещодавно Микита Добринін зробив відверту заяву про особисте життя. Шоумен розсекретив найбільшу свою мрію в стосунках.