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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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1658
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1 хв

Микита Добринін зробив відверту заяву про свої стосунки після розлучення з Квітковою

Шоумен розкрив свою найбільшу мрію в стосунках.

Автор публікації
Валерія Сулима Валерія Сулима
Микита Добринін

Микита Добринін / © instagram.com/nikitadobrynin

Український ведучий Микита Добринін зробив відверту заяву про особисте життя.

Шоумен після розлучення з блогеркою Дашею Квітковою, про яке вони оголосили в січні 2023 року, намагався влаштувати особисте життя. Утім, наразі ведучий досі самотній. Микита Добринін зізнається, що йому неабияк хочеться зустріти свою людину та знайти справжнє кохання.

Поки ж ведучому цього зробити не вдається. Всі спроби побудувати міцні стосунки зводяться до порожнього спілкування, на шо шоумен, як він зізнається в Instagram, втомився витрачати час.

"Моя сексуальна фантазія номер один: зустріти своє кохання і більше ніколи не витрачати час на порожнє спілкування", - відверто зізнався ведучий.

Микита Добринін / © instagram.com/nikitadobrynin

Микита Добринін / © instagram.com/nikitadobrynin

У коментарях підписники підтримали Микиту Добриніна. Шоумена запевнили, що Всесвіт його почує і в житті ведучого обов'язково знайдеться справжнє кохання.

Зазначимо, раніше Микита Добринін жив у шлюбі з блогеркою Дашею Квітковою. Пара зіграла весілля 2020 року, а вже в липні 2021-го в них народився син Лев. Через рік Микита та Даша обвінчалися. Утім, у січні 2023 року вони приголомшили новиною, що розлучаються. Причиною цього нібито стало те, що в їхніх стосунках закінчилося кохання.

Нагадаємо, нещодавно співак Дмитро Каднай зробив відверту заяву про особисте життя. Виконавець зізнався, чи вільне його серце.

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