Микита Ломакін після мобілізації показався на навчаннях і зізнався, як служба змінила його

Микита Ломакін / © instagram.com/nikitalomakinofficial

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Український співак Микита Ломакін, який нещодавно був мобілізований до лав ЗСУ, поділився першими враженнями від навчання та емоційним усвідомленням, як війна змінила його особисто.

Артист опублікував зворушливу розповідь про інструктора з позивним Моджахед, з яким проходить базову військову підготовку. В Instagram він поділився фото з військовим і його собакою та зізнався, що захоплюється його вмінням зберігати світло всередині під час роботи.

"Це один з наших інструкторів – позивний Моджахед. Коли я тільки прибув на базову військову підготовку, одразу помітив його чіткий образ, який доповнює вірний чорний пес – Дагір. Моджахед – його задача як інструктора навчити нас як вижити в полі, як копати укриття, маскуватися, ховатися від дронів. Тому що саме цей досвід він пережив у реальних боях. Спочатку я подумав що він найсуворіший, але потім почув, як він грає інтонацією, звертаючись до курсантів "ну що, мої рекси..." і при цьому по-доброму усміхається. Я зрозумів, що цей інструктор не втратив світло в своїй душі", — написав Ломакін.

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Микита Ломакін з інструктором / © instagram.com/nikitalomakinofficial

Зірка також поділився особистими роздумами про те, яким було його життя до мобілізації. За словами Микити, у цивільному житті він не до кінця усвідомлював важливості підтримки воїнів на фронті, хоч і допомагав матеріально. Тож тепер виконавець ділиться, що його розуміння війни стало глибшим.

"Скільки б ти не робив у цивільному житті, не можна порівнювати свій внесок з тими, хто відчував війну з середини. До мобілізації я жив у своїй творчій бульбашці. Так, я допомагав чим міг, як мені здавалося: брав участь у спільних проєктах з іншими артистами, в івентах, де збирали мільйони гривень донатів за кілька годин, допомагав дітям, що втратили батьків під час війни, проводив майстер-класи для дітей-переселенців, виступав у шпиталях… Але тоді я не мав розуміння, наскільки насправді кожен з нас має бути залученим до допомоги ЗСУ. І тепер краще розумію, наскільки воїнам потрібна повноцінна підтримка цивільної частини суспільства, нескінченна підтримка", — підкреслив артист.

Нагадаємо, актор Олексій Воротніков також поповнив лави ЗСУ й показав фото.