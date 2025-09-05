Мирослав Вантух розповів про номер для Сердючки і у чому геніальність Зінкевича

Вєрка Сердючка, Мирослав Вантух, Василь Зінкевич

Легендарний постановник-хореограф Мирослав Вантух розповів про співпрацю з відомими артистами і участь його танцівників в постановках з зірками — Вєркою Сердючкою, Софією Ротару, Василем Зінкевичем.

Зазначимо, у нещодавньому концерті, який був присвячений ювілею Юрія Рибчинського, найбільшого захвату серед глядачів викликав номер VERKA SERDUCHKA на пісню "Верба". У цій постановці артист Андрій Данилко в своєму легендарному образі Вєрки Сердючки пустився в танок. А у фіналі до народної зірки на сцену вискочив дитячий ансамбль в національних костюмах і закружляв її.

"Це мій учень робив, Андрій Демещук, який зараз працює в "Калині" художнім керівником. Дуже талановитий артист, хороший виконавець і людина", — розповів Мирослав Михайлович в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".

Вєрка Сердючка під час виступу на ювілеї Юрія Рибчинського / © Олександр Демиденко

За словами Вантуха, він теж був присутнім на репетиціях з Андрієм Данилком і вніс свою частку у цей номер. Ба більше, це вже не перша співпраця легендарного хореографа і відомого артиста. "Та з ким я не працював? І з Софією Ротару працював, і з Зінкевичем Василем працював, і з покійним Миколою Мозговим", — додає Мирослав Михайлович.

На запитання авторки проєкту, хто з українських артистів міг би добитися якихось талантів, якби вирішив професійно займатися танцями, Вантух відповів: "Я вам одразу скажу, це Василь Зінкевич. Бо поки він не почав співати, то він танцював, займався професійно хореографією. Ви бачите, як він рухається по сцені, як він, так би мовити, знає драматургію руху. Він - хороший артист. До речі, ми можемо зідзвонитися, але це стається достатньо рідко. Так само, і з Софією Михайлівною Ротару, ми теж в дружніх стосунках. Бо я не на одну її пісню робив номери".

