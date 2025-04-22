Мирослава Гонгадзе видала 28-річну доньку заміж і показала фото з весілля

Донька Мирослави Гонгадзе вийшла заміж / © Facebook.com/myroslava.gongadze

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Вдова українського журналіста Георгія Гонгадзе – журналістка Мирослава Гонгадзе – видала одну з доньок-близнючок заміж.

Радісною новиною знаменитість поділилася у Facebook. Заміж вийшла саме 28-річна Нана. Обранцем директорки з комунікацій благодійного фонду Razom for Ukraine став іноземець. Весілля парочка відгуляла 19 квітня в США в колі найближчих та найрідніших. Мирослава Гонгадзе у Facebook вже показала, яким було свято її доньки. На особливу подію Нана одягнула стриману білу сукню, вельон, а образ нареченої доповнила букетом із різноманітних квітів.

Нана Гонгадзе вийшла заміж / © Facebook.com/myroslava.gongadze

"Нана швидко подорослішала. Часто була тією, на кого я покладалася. І ось — цими вихідними — вона зробила один із найважливіших виборів у житті. Ця дівчинка, яка виросла в сильну, розумну, чуйно-сердечну жінку, зробила один з найважливіших виборів і почала нову главу життя. Любов. Підтримка. Довіра. Бути одне для одного домом. Це справжнє щастя. Цей день — одруження, це про шлях, як з болю й втрат виростає нове життя, нова надія", - написала журналістка.

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Нана Гонгадзе вийшла заміж / © Facebook.com/myroslava.gongadze

Мирослава Гонгадзе також пригадала минуле, коли ще з маленькими доньками переїхала до США. Сталося це після вбивства Георгія Гонгадзе. США надали родині загиблого журналіста притулок. Вдова Гонгадзе разом із маленькими доньками вирушила до Америки, не знаючи мови та не маючи достатньо коштів. Журналістка тоді багато працювала, аби забезпечити майбутнє донькам, а допомагала їй мама, яка доглядала за близнючками.

Нана Гонгадзе вийшла заміж / © Facebook.com/myroslava.gongadze

"25 років тому мій чоловік повернувся з поїздки до США і привіз дітям подарунки — іграшки з Вашингтонського зоопарку. За кілька місяців його не стало. Його вбили після розслідування корупції у вищих ешелонах влади. Ми залишилися втрьох. США дали нам притулок. Я приїхала до Вашингтона у цей час 24 роки тому — без мови, без грошей, з двома малими дітьми і двома валізами. Я багато працювала, щоб підняти дітей. І не впоралася б без мами, яка приїхала не вагаючись допомогти й залишалася з нами на п'ять років", - пригадала журналістка свій переїзд до США.

Нана Гонгадзе вийшла заміж / © Facebook.com/myroslava.gongadze

Зазначимо, Мирослава Гонгадзе має двох доньок-близнючок, яким нині 28 років. Дівчата від дитинства проживають у Вашингтоні. Нана є директоркою з комунікацій благодійного фонду Razom for Ukraine, а Соломія працює в World Resources Institute.