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Мирослава Гонгадзе видала 28-річну доньку заміж у США й зворушила фото Соломії у весільній сукні
Соломія Гонгадзе офіційно вийшла заміж за американського політичного аналітика Дагласа Клайна.
Українська журналістка Мирослава Гонгадзе показала весільну церемонію доньки Соломії (Саломе), яка офіційно стала дружиною американського політичного аналітика Дагласа Клайна.
Весільна церемонія відбулася у США в колі найближчих рідних та друзів. Так, 28-річна донька Георгія Гонгадзе обрала для свята одразу кілька образів, поєднавши українські традиції та класичну європейську елегантність.
Спочатку молодята з’явилися у вишиванках, позуючи разом із родиною. Згодом наречена перевдягнулася у пишну білу весільну сукню зі шлейфом і довгим веляном, а її коханий — у класичний смокінг. Святкову атмосферу доповнили прикрашені свічками столи та камерна сімейна трапеза.
Мирослава Гонгадзе у фотоблогу також показала, як гості святкували важливу подію: танцювали, спілкувалися та ділилися щирими емоціями. Окремо журналістка опублікувала сімейне селфі на зеленій галявині.
До слова, чоловік Соломії Гонгадзе тісно пов’язав себе з Україною. Він регулярно відстоює інтереси України на міжнародній арені, навідується сюди час від часу й співпрацює з українською неприбутковою організацією.
Подія стала особливо символічною для родини, адже це вже не перше весілля в сім’ї: минулого року Мирослава Гонгадзе також видала заміж іншу доньку-близнючку Соломії — Нану, яка також пов’язала своє життя з іноземцем.