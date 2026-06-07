Мирослава Гонгадзе видала 28-річну доньку заміж у США й зворушила фото Соломії у весільній сукні

Мирослава Гонгадзе й донька / © Facebook.com/myroslava.gongadze

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Українська журналістка Мирослава Гонгадзе показала весільну церемонію доньки Соломії (Саломе), яка офіційно стала дружиною американського політичного аналітика Дагласа Клайна.

Весільна церемонія відбулася у США в колі найближчих рідних та друзів. Так, 28-річна донька Георгія Гонгадзе обрала для свята одразу кілька образів, поєднавши українські традиції та класичну європейську елегантність.

Спочатку молодята з’явилися у вишиванках, позуючи разом із родиною. Згодом наречена перевдягнулася у пишну білу весільну сукню зі шлейфом і довгим веляном, а її коханий — у класичний смокінг. Святкову атмосферу доповнили прикрашені свічками столи та камерна сімейна трапеза.

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Весілля Соломії Гонгадзе / © instagram.com/mgongadze

Весілля Соломії Гонгадзе / © instagram.com/mgongadze

Мирослава Гонгадзе у фотоблогу також показала, як гості святкували важливу подію: танцювали, спілкувалися та ділилися щирими емоціями. Окремо журналістка опублікувала сімейне селфі на зеленій галявині.

Весілля Соломії Гонгадзе / © instagram.com/mgongadze

Весілля Соломії Гонгадзе / © instagram.com/mgongadze

До слова, чоловік Соломії Гонгадзе тісно пов’язав себе з Україною. Він регулярно відстоює інтереси України на міжнародній арені, навідується сюди час від часу й співпрацює з українською неприбутковою організацією.

Подія стала особливо символічною для родини, адже це вже не перше весілля в сім’ї: минулого року Мирослава Гонгадзе також видала заміж іншу доньку-близнючку Соломії — Нану, яка також пов’язала своє життя з іноземцем.

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