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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Мирослава Гонгадзе видала 28-річну доньку заміж у США й зворушила фото Соломії у весільній сукні

Соломія Гонгадзе офіційно вийшла заміж за американського політичного аналітика Дагласа Клайна.

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Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Мирослава Гонгадзе й донька

Мирослава Гонгадзе й донька / © Facebook.com/myroslava.gongadze

Українська журналістка Мирослава Гонгадзе показала весільну церемонію доньки Соломії (Саломе), яка офіційно стала дружиною американського політичного аналітика Дагласа Клайна.

Весільна церемонія відбулася у США в колі найближчих рідних та друзів. Так, 28-річна донька Георгія Гонгадзе обрала для свята одразу кілька образів, поєднавши українські традиції та класичну європейську елегантність.

Спочатку молодята з’явилися у вишиванках, позуючи разом із родиною. Згодом наречена перевдягнулася у пишну білу весільну сукню зі шлейфом і довгим веляном, а її коханий — у класичний смокінг. Святкову атмосферу доповнили прикрашені свічками столи та камерна сімейна трапеза.

Весілля Соломії Гонгадзе / © instagram.com/mgongadze

Весілля Соломії Гонгадзе / © instagram.com/mgongadze

Весілля Соломії Гонгадзе / © instagram.com/mgongadze

Весілля Соломії Гонгадзе / © instagram.com/mgongadze

Мирослава Гонгадзе у фотоблогу також показала, як гості святкували важливу подію: танцювали, спілкувалися та ділилися щирими емоціями. Окремо журналістка опублікувала сімейне селфі на зеленій галявині.

Весілля Соломії Гонгадзе / © instagram.com/mgongadze

Весілля Соломії Гонгадзе / © instagram.com/mgongadze

Весілля Соломії Гонгадзе / © instagram.com/mgongadze

Весілля Соломії Гонгадзе / © instagram.com/mgongadze

До слова, чоловік Соломії Гонгадзе тісно пов’язав себе з Україною. Він регулярно відстоює інтереси України на міжнародній арені, навідується сюди час від часу й співпрацює з українською неприбутковою організацією.

Подія стала особливо символічною для родини, адже це вже не перше весілля в сім’ї: минулого року Мирослава Гонгадзе також видала заміж іншу доньку-близнючку Соломії — Нану, яка також пов’язала своє життя з іноземцем.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
510
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