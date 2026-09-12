"Миротворець" взявся за Потапа: чому його внесли до бази та що він видав про свій виїзд з України

Потап / © скриншот з відео

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Скандальний репер і продюсер Олексій Потапенко, відомий як Потап, потрапив до бази «Миротворця» через неоднозначні зізнання про виїзди з України.

На сайті назвали причини внесення артиста до реєстру та згадали його резонансне інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій. Так, на порталі «Миротворець» з’явилося досьє на артиста, у якому його називають «провокатором» та зазначають низку причин для внесення до реєстру.

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Зокрема, адміністрація ресурсу звинувачує Потапа в участі в «актах гуманітарної агресії проти України», а також «інформаційно-пропагандистських заходах, які спрямовані на дестабілізацію суспільного життя в Україні».

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Окремо на сайті згадали комерційну діяльність артиста за кордоном та його розповідь про виїзди з України.

Потап

Що Потап розповідав про виїзд за кордон під час війни

Приводом для появи досьє, зокрема, стало інтерв’ю Потапа російській журналістці Катерині Гордєєвій. Під час розмови продюсер розповів, як йому вдавалося виїжджати з України після початку повномасштабної війни.

За словами артиста, підставою для його поїздок щоразу ставала благодійна діяльність. Водночас Потап зазначав, що паралельно за кордоном займався комерційними справами — і це все прикриваючись саме благодійністю.

«Кожного разу це були якісь різні міністерства, різні ситуації, компанії, фірми. Це був один і той самий привід — благодійна робота… В оригіналі я виїжджаю на благодійну акцію, а паралельно ще роблю комерційну роботу», — йдеться у цитаті з інтерв’ю, яку навели в досьє «Миротворця».

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Потап / © instagram.com/realpotap

До слова, Потап загримів до бази «Миротворця» невдовзі після того, як туди внесли його дружину — співачку Настю Каменських.

Картка артистки з’явилася на сайті 9 вересня. Причиною стало її інтерв’ю тій самій Катерині Гордєєвій, у якому Каменських розповіла про перехід на українську мову та абсурдну заяву про нібито появу «кісти» на тлі мовного переходу.

Зокрема, співачка стверджувала, що після переходу на українську в неї виникли проблеми з голосом і з’явилася кіста. За її словами, психолог порадив їй повернутися до російської мови, оскільки, як вона тоді це сприймала, її організм нібито «не сприймав» українську. Після цього українці нагенерували сотні мемів і висміяли ситуацію — Мережа вибухнула.

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Водночас артисти поки що не реагували на внесення до реєстру. Хоча раніше знімали контент, де всілякими способами давали зрозуміти, що вони відчувають «свободу» за межами України й без докорів сумління спілкуються російською.

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