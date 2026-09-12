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"Миротворець" взявся за Потапа: чому його внесли до бази та що він видав про свій виїзд з України
На порталі назвали причини внесення артиста до реєстру та згадали його розповідь про виїзди з України.
Скандальний репер і продюсер Олексій Потапенко, відомий як Потап, потрапив до бази «Миротворця» через неоднозначні зізнання про виїзди з України.
На сайті назвали причини внесення артиста до реєстру та згадали його резонансне інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій. Так, на порталі «Миротворець» з’явилося досьє на артиста, у якому його називають «провокатором» та зазначають низку причин для внесення до реєстру.
Зокрема, адміністрація ресурсу звинувачує Потапа в участі в «актах гуманітарної агресії проти України», а також «інформаційно-пропагандистських заходах, які спрямовані на дестабілізацію суспільного життя в Україні».
Окремо на сайті згадали комерційну діяльність артиста за кордоном та його розповідь про виїзди з України.
Що Потап розповідав про виїзд за кордон під час війни
Приводом для появи досьє, зокрема, стало інтерв’ю Потапа російській журналістці Катерині Гордєєвій. Під час розмови продюсер розповів, як йому вдавалося виїжджати з України після початку повномасштабної війни.
За словами артиста, підставою для його поїздок щоразу ставала благодійна діяльність. Водночас Потап зазначав, що паралельно за кордоном займався комерційними справами — і це все прикриваючись саме благодійністю.
«Кожного разу це були якісь різні міністерства, різні ситуації, компанії, фірми. Це був один і той самий привід — благодійна робота… В оригіналі я виїжджаю на благодійну акцію, а паралельно ще роблю комерційну роботу», — йдеться у цитаті з інтерв’ю, яку навели в досьє «Миротворця».
До слова, Потап загримів до бази «Миротворця» невдовзі після того, як туди внесли його дружину — співачку Настю Каменських.
Картка артистки з’явилася на сайті 9 вересня. Причиною стало її інтерв’ю тій самій Катерині Гордєєвій, у якому Каменських розповіла про перехід на українську мову та абсурдну заяву про нібито появу «кісти» на тлі мовного переходу.
Зокрема, співачка стверджувала, що після переходу на українську в неї виникли проблеми з голосом і з’явилася кіста. За її словами, психолог порадив їй повернутися до російської мови, оскільки, як вона тоді це сприймала, її організм нібито «не сприймав» українську. Після цього українці нагенерували сотні мемів і висміяли ситуацію — Мережа вибухнула.
Водночас артисти поки що не реагували на внесення до реєстру. Хоча раніше знімали контент, де всілякими способами давали зрозуміти, що вони відчувають «свободу» за межами України й без докорів сумління спілкуються російською.