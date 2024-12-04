Мюзикл "Різдво. Ти не один": Єфросиніна стане лихою чаклункою, а MONATIK перевтілиться в Бабая

Відбулись масштабні знімання проєкту "Різдво. Ти не один" – казкового музичного фільму про різдвяне диво та здійснення заповітної мрії. Прем'єра фільму відбудеться 24 грудня о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна".

У центрі сюжету – історія маленької дівчинки, яка мріє знайти родину. Вона переконана, що їй бракує чогось важливого для того, щоб її обрали батьки, можливо, краси, розуму чи дотепності. Фантастичні Різдвяні духи обіцяють допомогти їй здобути ці якості. Але чи справді потрібно змінювати себе, щоб відчути любов близьких?

Кадр зі знімань проєкту "Різдво. Ти не один" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Головну роль у музичному фільмі зіграла юна талановита акторка, 10-річна Агнія Костик з Івано-Франківська.

Кадр зі знімань проєкту "Різдво. Ти не один" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Відповідно до режисерського бачення Каті Царик, музичний фільм поєднає мюзиклову кіно-естетику з театральними прийомами щодо декорацій.

Кадр зі знімань проєкту "Різдво. Ти не один" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

У музичному фільмі можна буде побачити чимало зірок. Світ Масляних зіграли alyona alyona та Jerry Heil. Роль владної лютої чаклунки приміряла на себе Маша Єфросиніна. MONATIK перевтілився в кумедного Бабая. Світ Нічниць виконали ROXOLANA, TAYANNA, Даша Квіткова. Надя Дорофєєва перевтілилась у образ Флояри. Духом Господаря став Юрій Горбунов. Катерину Осадчу можна буде побачити у фільмі у ролі екскурсоводки. KOLA втілила роль виховательки, яка приносить добру звістку дівчинці. А Нікіта Добринін і Наталі Солонік зіграють маму і тата головної героїні.

Кадр зі знімань проєкту "Різдво. Ти не один" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Знімання тривали два насичених дні та ніч, а однією з локацій для проєкту став ЦУМ, який вже декілька років є символом святкового міста.

Кадр зі знімань проєкту "Різдво. Ти не один" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Моя роль – це дух свята Масляни, і найзахопливіше в ній те, що ти дійсно поринаєш у цей характер. Щоб зіграти абсолютне свято, потрібно відпустити всі тривоги, турботи й страхи. І мені магічним чином це вдалося! Музичні різдвяні проєкти важливі, бо культура має існувати попри все. Діти повинні зростати на правильних істинах, адже через 10 років саме вони будуть будувати нашу країну. І, звісно, варто згадати "Сам удома". Я вважаю, що це один із ключових чинників, який зробив наш український "Щедрик" відомим у всьому світі", – поділилася враженнями від знімань Jerry Heil.

Кадр зі знімань проєкту "Різдво. Ти не один" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Про перевтілення у свою роль розповіла KOLA: "У мюзиклі "Різдво. Ти не один" я граю дуже чуттєву роль. Коли я вчила свою роль, я плакала. Я хочу, щоб на всі свята, і не тільки, наші українські дітки відчували турботу та були в люблячих родинах. В різдвяну ніч буде величезна краса, яка, я впевнена, всіх вас надихне, розчулить, здивує і додасть сил".

Кадр зі знімань проєкту "Різдво. Ти не один" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Тим часом Надя Дорофєєва розказала про відчуття під час знімань: "Якщо чесно, то в образі Флояри зібрано все те, що я не люблю в інших людях. Саме тому мені було дуже цікаво зіграти роль самозакоханої та самовпевненої дівчини. Бо у житті я – повна її протилежність. Враховуючи те, що напередодні знімань у мене був великий сольний концерт, і всі зусилля йшли туди, то в мене майже не було часу на підготовку до цієї ролі. Я працювала над нею наодинці з собою: вчила і повторювала тексти, поки їхала в автівці – це був єдиний можливий час. Проте коли я зі своїм балетом потрапила в кадр у день знімань, то ми насміялися з того, що відбувалося на знімальному майданчику, оскільки ця роль – дійсно гротескна і смішна".

Кадр зі знімань проєкту "Різдво. Ти не один" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Спеціально для "Різдво. Ти не один" написано саундтрек, а музичні хіти артистів прозвучать у новому прочитанні.

Подивитись святковий проєкт можна буде на телеканалі "1+1 Україна" у Святвечір.

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