"Н**исти, валіть у свою Україну": Коля Сєрга розповів про випадок на концерті у Дружківці

Коля Сєрга розповів, як під час концерту перед бійцями на Донбасі разом із іншим артистом Мирославом Кувалдіним "поставили на місце" проросійську бабусю, яку обурила коломийка про окупантів.

Відомий співак і телеведучий Коля Сєрга, який боронить Україну в лавах ЗСУ, розповів курйозну історію, яка трапилася з ним у Дружківці Донецької області

Про це він розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі "Ґрунт".

У Дружківку Коля Сєрга разом з іншими українськими зірками, що входять до "Культурного десанту", приїхали, аби підтримати українських бійців.

Сєрга вирішив заспівати жартівливі коломийки, в яких висміював окупантів. Як раптом на артиста накинулася проросійська бабуся, яка проходила поруч. Спочатку жінці докоряла співакові, що у коломийках звучали матюки. Але, як виявилося, зачепило її не це.

"Из-за вас одни проблемы. Е***ые американцы вас купили. Я їй кажу: "Так ви ж самі матюкаєтесь". Вона відповідає: "Это я у вас научилась. Н*цисты, валите в свою Украину. Здесь вам не Украина". Я розумію, що конфліктна ситуація. Я кажу: "Слухайте, в мене для вас є подарунок – афробандерівець Мирослав Кувалдін", – пригадав артист.

Свою чергою український співак нігерійського походження Мирослав Кувалдін підтримав тролінг "ватної" бабусі.

"У нього є фірмовий жарт, який "добив" цю бабусю. Він каже: "Слухайте, мене звати Мирослав Джонович Кувалдін. У мене мама – м**калька. І це єдина порядна м**калька, яку я знаю. А батько в мене з Нігерії. Як мені приємно думати, що для мого народження 50 років тому, н**ри ї**ли м**калів", – процитував свого зіркового друга Сєрга.

Після провокаційного інциденту з проросійською жителькою артисти продовжили свій концерт перед захисниками.

За словами Колі Сєрги, лідер гурту "The ВЙО" Мирослав Кувалдін перед тим, як приєднатися до "Культурного десанту", після початку "повномасштабки" пішов до армії у 69-й окремий батальйон територіальної оборони, а потім воював на Донбасі у складі 93-ї бригади.

Нагадаємо, Коля Сєрга назвав українську співачку, яка відмовлялася приїхати на фронт.

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