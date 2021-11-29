На 1+1 покажуть історичний пригодницький фільм "Фортеця Хаджибей"

Напередодні телепрем’єри автори розповіли цікаві факти про стрічку.

5 грудня о 22:50 в ефірі 1+1 відбудеться телепрем'єра історичного фільму "Фортеця Хаджибей".

Головну роль у стрічці виконає зірка серіалу 1+1 "Моя улюблена Страшко" - Олександр Соколов. У стрічці глядачі побачать історію козака Андрія, який має передати важливу інформацію у Стамбул. Для цього йому доведеться визволити з темниці батька своєї коханої – турецької красуні Фатіми. Разом пара наважиться на ризиковану операцію та вирушить на зустріч пригодам.

"Фортеця Хаджибей" / пресслужба каналу "1+1"

Події у історичному фільмі розгортаються у 18 столітті під час війни Османської імперії з Російською. Задунайські козаки виступали союзниками османів, і одного дня їм до рук потрапляє важлива військова інформація. Завдання доставити листа доручають козаку Андрію, але раптово фортецю захоплює ворог. Щоб виконати це завдання, Андрій заручається підтримкою грузинського мандрівника Йорама. Разом вони розробляють і реалізують відчайдушний план, усі перипетії якого глядачі побачать вже цієї неділі.

"Фортеця Хаджибей" / пресслужба каналу "1+1"

"Фортеця Хаджибей" - кінострічка для сімейного перегляду про дружбу і кохання, боротьбу добра і зла, шляхетність і підступ. Крім того, напередодні телепрем'єри автори розповіли цікаві факти про стрічку:

Локаціями для знімань картини стали Білгород-Дністровська фортеця, павільйони Одеської кіностудії, виноградники Шабо та берег моря та Дунаю.

Для знімань залучали каскадерів козацького кінного театру Запоріжжя, які навчали акторів верхової їзди, фехтуванню та бойовій хореографії, яку розробляли індивідуально для конкретного персонажа. А у масових сценах були залучені понад 100 акторів.

Для знімань сцен були залучені трюкові коні, а також реконструйована справжня козацька чайка з Білгород-Дністровського.

Костюми та реквізит для знімань були надані кіностудією імені Довженка, також турецькими партнерами, зокрема вбрання яничарського війська, посуд, килими, реквізитну зброю. Вбрання для Фатіми та Ахмета-паші створювалася за спеціальними ескізами в Туреччині.

У стрічці головну жіночу роль зіграла турецька фотомодель Дерен Талу, а її батька - знаний турецький актор Юрдаем Окур. За сценарієм Ахмет-паша і Фатіма знають українську мову. Між собою вони розмовляють турецькою, а з українцями — українською.

Виробництвом фільму займалась Одеська кіностудія, за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Партнери - Georgian International Film (Грузія), AISI film (Туреччина), Національна кіностудія ім. Довженка (Україна), Тернопільська кінокомісія (Україна) та кінокомпанія "ІнсайтМедіа" (Україна).

"Фортеця Хаджибей" / пресслужба каналу "1+1"

Головні ролі у фільмі зіграли Олександр Соколов, Дерен Талу, Іраклій Маруашвілі, Катерина Шевченко, Юрдаер Окур, Олег Симоненко та інші актори.

"Фортеця Хаджибей" / пресслужба каналу "1+1"

Режисер-постановник фільму - Костянтин Коновалов. Автори сценарію - Євген Тимошенко та Костянтин Коновалов. Оператор-постановник - Володимир Гуєвський.

"Фортеця Хаджибей" / пресслужба каналу "1+1"

Продюсери: Андрій Осіпов, Юрій Калиновський, Олександр Омельянов (Україна), Заза Урушадзе, Мірза Давітая (Грузія) та Ердал Кучук і Ондер Асру (Туреччина).

"Фортеця Хаджибей" / пресслужба каналу "1+1"

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