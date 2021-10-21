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На 1+1 покажуть продовження комедійного серіалу "СидОренки-СидорЕнки"

На 1+1 покажуть продовження комедійного серіалу "СидОренки-СидорЕнки"

пресслужба каналу "1+1"

Глядачі побачать, як змінилося життя родин за два роки від  початку історії.

Телеканал 1+1 працює над третім сезоном комедійного серіалу "СидОренки-СидорЕнки" про життя двох родин, які дізналися, що їхніх синів переплутали в пологовому будинку.

Над виробництвом продукту на замовлення 1+1 працює компанія "IQ Production". Перший сезон "СидОренків-СидорЕнків" стартував 2019 року та став найпопулярнішим серіалом осені на 1+1.

© пресслужба каналу
пресслужба каналу "1+1"

У продовженні комедії глядачі побачать, як змінилося життя родин за два роки від  початку історії. Вже традиційно, Сидоренкам доведеться ще раз переїхати, але цього разу не до звичайного будинку, а на справжню ферму. Тепер вони будуть прокидатися з першими півнями, доїти корів, ловити гусей, пасти кіз, копати, садити і робити багато речей, до яких вони не звикли.

© пресслужба каналу
пресслужба каналу "1+1"
© пресслужба каналу
пресслужба каналу "1+1"
© пресслужба каналу
пресслужба каналу "1+1"

На Сидоренків чекають пригоди, кумедні ситуації, а також яскраві нові персонажі. У новому сезоні "СидОренків-СидорЕнків" нових героїв улюбленого родинного серіалу зіграють популярні українські акторки Віталіна Біблів та Ірина Гришак.

© пресслужба каналу
пресслужба каналу "1+1"
© пресслужба каналу
пресслужба каналу "1+1"

Глядачі також побачать персонажів, яких втілять Володимир Ращук та Андрій Пономаренко. Традиційно, у комедійній історії знімаються улюблені актори глядачів 1+1 – Дмитро Суржиков, Олеся Власова, Валерій Швець, Ксенія Вертинська, Лев Сомов, Євген Шекера, Петро Ніньовський, Поліна Василина, Вікторія Левчено та інші.

© пресслужба каналу
пресслужба каналу "1+1"

Генеральний продюсер серіалу від телеканалу  1+1 – Максим Кривицький. Продюсери –  Олена Єремєєва та Дарина Жукова. Генеральні продюсери від IQ Production – Віктор Медведський, Сергій Атрощенко та Оксана Іванюк. Креативний продюсер – Михайло Рудь. Режисери - Віктор Медведський. Оператор-постановник - Олексій Назарук.

© пресслужба каналу
пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, комедійний серіал "СидОренки-СидорЕнки"  - це адаптація серіалу "ІванОви-ІвАнови" групи компаній Yellow Black and White.

Слідкуйте за новинами 1+1 та не пропустіть нові подробиці серіалу "СидОренки-СидорЕнки".

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