На 1+1 покажуть продовження комедійного серіалу "СидОренки-СидорЕнки"

Глядачі побачать, як змінилося життя родин за два роки від початку історії.

Телеканал 1+1 працює над третім сезоном комедійного серіалу "СидОренки-СидорЕнки" про життя двох родин, які дізналися, що їхніх синів переплутали в пологовому будинку.

Над виробництвом продукту на замовлення 1+1 працює компанія "IQ Production". Перший сезон "СидОренків-СидорЕнків" стартував 2019 року та став найпопулярнішим серіалом осені на 1+1.

пресслужба каналу "1+1"

У продовженні комедії глядачі побачать, як змінилося життя родин за два роки від початку історії. Вже традиційно, Сидоренкам доведеться ще раз переїхати, але цього разу не до звичайного будинку, а на справжню ферму. Тепер вони будуть прокидатися з першими півнями, доїти корів, ловити гусей, пасти кіз, копати, садити і робити багато речей, до яких вони не звикли.

пресслужба каналу "1+1"

пресслужба каналу "1+1"

пресслужба каналу "1+1"

На Сидоренків чекають пригоди, кумедні ситуації, а також яскраві нові персонажі. У новому сезоні "СидОренків-СидорЕнків" нових героїв улюбленого родинного серіалу зіграють популярні українські акторки Віталіна Біблів та Ірина Гришак.

пресслужба каналу "1+1"

пресслужба каналу "1+1"

Глядачі також побачать персонажів, яких втілять Володимир Ращук та Андрій Пономаренко. Традиційно, у комедійній історії знімаються улюблені актори глядачів 1+1 – Дмитро Суржиков, Олеся Власова, Валерій Швець, Ксенія Вертинська, Лев Сомов, Євген Шекера, Петро Ніньовський, Поліна Василина, Вікторія Левчено та інші.

пресслужба каналу "1+1"

Генеральний продюсер серіалу від телеканалу 1+1 – Максим Кривицький. Продюсери – Олена Єремєєва та Дарина Жукова. Генеральні продюсери від IQ Production – Віктор Медведський, Сергій Атрощенко та Оксана Іванюк. Креативний продюсер – Михайло Рудь. Режисери - Віктор Медведський. Оператор-постановник - Олексій Назарук.

пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, комедійний серіал "СидОренки-СидорЕнки" - це адаптація серіалу "ІванОви-ІвАнови" групи компаній Yellow Black and White.

Слідкуйте за новинами 1+1 та не пропустіть нові подробиці серіалу "СидОренки-СидорЕнки".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання