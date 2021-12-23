На 1+1 пояснили, чому Тіна Кароль цьогоріч не була ведучою "Танців з зірками"

Також на каналі розповіли, чому обрали Іванну Онуфрійчук.

Цьогоріч співведучою Юрія Горбунова на танцювальному шоу "Танці з зірками" стала Іванна Онуфрійчук.

А тренерами 12 сезону "Голосу країни" стали топові українські зірки: найавторитетніший український продюсер Потап, діджитал-сенсація DOROFEEVA, рок-легенда, соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, а також попкоролева Оля Полякова, яка вперше сяде до легендарного червоного крісла.

Представники каналу 1+1 розповіли, чому цього разу Тіни Кароль не було на "Танцях", а також, чому вона не увійшла до тренерського складу "Голосу країни-12". Також представники каналу пояснили, чому ведучою "Танців з зірками" стала Іванна Онуфрійчук.

Юрій Горбунов і Тіна Кароль на "Танцях з зірками" / пресслужба каналу "1+1"

"Цього року ми запропонували Тіні Кароль роль ведучої на "Танцях із зірками". Однак будь-яке рішення – це процес переговорів. Цього разу вони затягнулися, в тому числі через обговорення фінансових умов артистки, і нам не вдалося домовитися. Враховуючи складність переговорів, а також активний запит телеглядачів на нові обличчя, ми були раді запросити до проєкту нову ведучу з 1+1 media school (курс "Телеведучі") Іванну Онуфрійчук – для нас важливо підтримувати наших студентів та давати їм дорогу у великий світ ТБ", - пояснили представники каналу.

Юрій Горбунов та Іванна Онуфрійчук на "Танцях з зірками" / instagram.com/tanci1plus1

На 1+1 також зауважили, що дуже задоволені співпрацею з Іванною, і розраховують, що вона буде довгостроковою.

Що ж стосується "Голосу", то піти з проєкту було рішенням Кароль:

Тіна Кароль на "Голосі країни" / пресслужба каналу "1+1"

"Ми з розумінням поставилися до рішення Тіни Кароль залишити проєкт "Голос країни" після 11-го сезону, ми цінуємо амбіції наших тренерів та їхнє прагнення до перемоги, але не кожен сезон вдається перемагати з огляду на конкуренцію", - йдеться у повідомленні.

Тіна Кароль та Дан Балан на "Голосі країни" / пресслужба каналу "1+1"

Цікаво, що декілька тижнів тому Тіна Кароль звернулася на канал з пропозицією відновити співробітництво:

"Зазначимо, що буквально декілька тижнів тому Тіна Кароль звернулася на канал із пропозицією відновити співпрацю з нашою командою. Нині ми у процесі переговорів. Але вже сьогодні Тіна Кароль з'явилася на сцені улюбленого проєкту "Голос країни", - розповіли на 1+1.

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