На "1+1 Україна" покажуть відреставрований культовий фільм Сергія Параджанова "Колір граната"

До дня народження режисера Сергія Параджанова телеканал "1+1 Україна" готує справжню кіноподію для шанувальників артгаусного кіно.

В "Аргументі кіно" 11 січня о 23:30 вперше на українському телебаченні відбудеться показ повної відреставрованої версії культового фільму кіномитця "Колір граната".

Цю біографічну драму-притчу, яка вважається одним із найвизначніших творів світового кінематографа, глядачі побачать у новій якості завдяки сучасній цифровій реставрації, яка була виконана кінофондом Мартіна Скорсезе спільно з Cineteca di Bologna. Світова прем'єра відбулася ще на 67-му Каннському кінофестивалі 2014 року.

Фільм "Колір граната" покажуть на "1+1 Україна" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Колір граната" - це кінопоема, присвячена життю та творчості вірменського поета Саят-Нови. Сергій Параджанов створив цей фільм 1969 року, поєднавши естетику, символізм і художній експеримент.

Гостем "Аргументу кіно" став відомий кінопродюсер, культурний менеджер, засновник та керівник кінокомпанії "Артхаус Трафік" Денис Іванов. У розмові з ведучим Єгором Гордєєвим він зізнався, що вперше подивився "Колір граната" на каналі "1+1" наприкінці 90-х. Саме через такі фільми Денис і обрав професію продюсера кіно. Гордєєв запитав, до чого глядач має бути готовим, аби краще зрозуміти цей фільм.

Єгор Гордєєв та Денис Іванов / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Це не фільм із класичним сюжетом. Це перетворення поетичних образів вірменського автора Саят-Нова. Він жив в ті ж часи, що і Григорій Сковорода і мав такий самий вплив на вірменську культуру, як Сковорода на українську. Але Параджанов не розповідає про його життя класичним способом, а робить це через поезію образів. Коли художник робить таке кіно, він, перш за все, розповідає про себе, свій внутрішній світ і свої переживання", - каже Іванов.

Денис Іванов / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Також слід знати, що коли "Колір граната" був завершений, через цензуру його не захотіли показувати на широкому екрані, тому картина вийшла в обмежений прокат у Вірменії. Пізніше стрічка була порізана московськими цензорами, "аби була більш зрозумілою глядачеві". В такому "оновленому" вигляді Параджанов її побачив 1988 року, коли вийшов із в'язниці. І лише зараз глядач має змогу побачити повну режисерську версію картини.

Дивіться "Колір граната", який входить до золотого фонду світового кінематографа, 11 січня о 23:30 на телеканалі "1+1 Україна".

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