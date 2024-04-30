На 66-річну Шерон Стоун подали до суду та вимагають від неї чималу суму грошей

Зі знаменитістю судитиметься потерпіла в ДТП, винуватицею якого була Стоун.

На 66-річну голлівудську акторку Шерон Стоун подали заяву до Верховного суду Лос-Анджелеса.

Позивачкою стала жінка, на ім'я Аманда Годепскі. Як пише People, Стоун минулого року стала винуватицею ДТП. Зокрема, вона порушила щонайменше три закони штату Каліфорнія. Акторка перевищила дозволену швидкість, здійснила небезпечний маневр та перетнула зустрічну смугу, що призвело до аварії.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Шерон Стоун тоді врізалася в автівку Годепскі. Потерпіла вимагає, аби зірка Голлівуду відшкодувала збитки, які вона їй заподіяла. Зокрема, внаслідок ДТП пошкоджена автівка Аманди. Окрім того, жінка зазнала тілесних травм, через що їй довелося звертатися до лікарів за допомогою. Разом з тим, потерпіла через інцидент втратила заробітну платню. Годепскі через суд вимагає, аби Шерон Стоун компенсувала їй завдані збитки у розмірі 35 тисяч доларів.

Представники видання звернулися до Шерон Стоун, аби вона прокоментувала інцидент. Утім, акторка поки не виходила на зв'язок.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно на американську співачку Мадонну подавали до суду. Судитися зі знаменитістю надумали її фани. Вони звинуватили артистку в брехні, мовляв, вона подає недостовірну інформацію стосовно того, о котрій годині починається її концерт.

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