На 70-річного Кевіна Костнера заявили до суду через сцену зґвалтування: в чому його звинувачують

Кевін Костнер / © Associated Press

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На американського актора Кевіна Костнера подали заяву до суду через жорстку сцену зґвалтування під час знімань фільму "Горизонт: Американська сага".

Позивачкою стала каскадерка Девін ЛаБелла. Жінка стверджує, що на знімальному майданчику мала стати дублеркою однієї із зірок картини, пише The Hollywood Reporter. Каскадерку нібито запевнили, що вона візьму участь в кількох простих сценах. Утім, Девін довелося грати сцену зґвалтування, про що її не повідомили та до чого вона не готувалася. Ба більше, за словами дублерки, на знімальному майданчику не було координатора інтимних сцен.

Тож Девін ЛаБелла подала до суду на Кевіна Костнера та продюсерську компанію, звинувативши їх у сексуальній дискримінації, домаганнях та створенні ворожого робочого середовища. Також жінка запевняє, що скаржилася на інцидент, але натомість наразилася на помсту, адже її більше не запрошували зніматися у фільмі, а також з нею припинив співпрацю координатор трюків.

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Кевін Костнер / © Associated Press

"Того дня я залишилася беззахисною та зрадженою системою, яка обіцяла безпеку та професіоналізм. Те, що зі мною сталося, зруйнувало мою довіру та назавжди змінило те, як я рухаюся в цій галузі", — говорить каскадерка.

Кевін Костнер вже відреагував на звинувачення. Адвокат актора заявив, що скандальні заяви каскадерки є безпідставними, мовляв, зірка Голлівуду завжди серйозно ставиться до безпеки на знімальному майданчику та переймається тим, щоб всім було комфортно.

Нагадаємо, нещодавно турецького актора Халіта Ергенча засудили до позбавлення волі. Вже відомо, за що зірка "Величного століття" дістав судовий вирок.