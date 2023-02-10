На Алека Болдвіна подали до суду родичі з України вбитої ним операторки Галини Гатчінс

На Алека Болдвіна подали до суду найближчі родичі вбитої ним під час знімань стрічки "Іржа" операторки Галини Гатчінс.

Позов проти голлівудського актора надійшов з України до Лос-Анджелеса від батьків Галини – матері Ольги Соловей, батька Анатолія Андросовича та сестри Світлани Земко, які проживають в Україні під Києвом.

Алек Болдвін / Фото: Associated Press

За словами адвокатки родини Глорії Оллред, батьки та сестра вимагають від актора відшкодувати збитки за навмисне заподіяння емоційного стресу, недбалість і "втрату консорціуму", що є терміном, що означає позбавлення стосунків.

"Звичайно, для всіх трьох наших клієнтів трагічна втрата їхньої доньки та сестри розбиває серце, але тепер на додаток до цієї трагедії їм доводиться намагатися впоратися з цією втратою, живучи в Україні в розпал війни, яку розв'язав путін", – прокоментувала адвокатка, пише france24.

Галина Гатчінс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Вона додала, що мати вбитої Гатчінс працює медсестрою, де допомагає у догляді за пораненими бійцями. Сестра операторки сама доглядає за двома дітьми, поки чоловік боронить Україну на фронті.

За словами родичів, якби Галина Гатчінс була жива, вона б "не дозволила їм залишатися в країні" і "могла б перевезти їх до США".

Як відомо, Алек Болдвін дійшов фінансової угоди з вдівцем Гатчінс Метью. Проте, стверджує адвокатка родини операторки, до батьків та сестри актор не звернувся після трагедії.

Галина Гатчінс з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/mhutchins777

Зазначимо, що два тижні тому Алеку Болдвіну висунули офіційне звинувачення через вбивство операторки з України Галини Гатчінс. Актора звинувачують у нерозсудливому нехтуванні технікою безпеки, яке призвело до смертельного пострілу в Галину Гатчінс під час знімань вестерну "Іржа" в Нью-Мексико у 2021 році.

Галина Гатчінс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Нагадаємо, 21 жовтня 2021 року під час знімань стрічки "Іржа" Алек Болдвін випадково застрелив операторку родом з України Галину Гатчінс і поранив режисера картини Джоела Соуза. Артист запевнив, що не знав, що пістолет був заряджений.

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