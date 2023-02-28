На Алека Болдвіна подали до суду ще троє членів знімальної групи "Іржі" через смерть Галини Гатчинс

Голлівудському акторові Алеку Болдвіну знову доведеться постати перед судом через ненависне вбивство української операторки Галини Гатчинс.

З позовом проти актора та продюсерів фільму "Іржа", на знімальному майданчику якого сталася трагедія, виступили ще троє членів знімальної групи. Як повідомляє видання Variety, оператор Росс Аддієго, костюмер Доран Кертін та оператор-постановник Різ Прайс заявили про симптоми посттравматичного стресового розладу через вбивство колеги.

За словами позивачів, під час пострілу вони знаходилися поруч з Гатчинс та також могли постраждати від кулі. До того ж, вони звинувачують продюсерів фільму у нехтуванні правилами безпеки та співпраці з людьми, на яких неодноразово отримували скарги.

Алек Болдвін / Фото: Associated Press

Болдвіна ж звинувачують у тому, що перед підготовкою до ролі він неуважно вивчав правила користування зброєю, а на знімальному майданчику не перевірив справність револьвера та не подивився, чи є в ньому бойова куля.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Алеку Болдвіну пом'якшили звинувачення за ненавмисне вбивство операторки Галини Гатчинс. Актору загрожує 18 років позбавлення волі.

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