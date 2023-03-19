На Аліну Шаманську в Америці місцеві мешканці викликали наряд поліції

Блогерка Аліна Шаманська, яка разом з сином зараз живе у США, поділилася неприємною історією.

Днями на зірку місцеві мешканці викликали наряд поліції та влаштували публічні розбірки. Що саме трапилося Шаманська розповіла у сторіз в Instagram.

Як розповіла Аліна, ввечері вона прийшла в гості до знайомих, аби забрати сина, який гостював у них цілий день.

"Пізній вечір, я приїхала за Артурчиком... Було темно і пусто на вулицях району, тому я швидко припаркувалася на заїзді до сусіднього приватного будинку... Все рівно п'ять хвилин стояти... Я ж лише забрати сина і назад... і пішла до друзів... А потім чоловік Іри каже: "Боже, у нас на порозі Аліна Шаманська! І що ти не зайдеш в гості на ковток вина?". До того ж, Артурчик весь день був у них, ну як я могла відмовитись? І Артур ще хотів догратися з Солею", - пригадала той вечір Аліна.

Фото: instagram.com/shamankaa

Фото: instagram.com/shamankaa

Коли блогерка вийшла на вулицю на неї очікувала повна несподіванка - біля її авто стояли розгнівані місцеві мешканці, які вже викликали поліцію.

Фото: instagram.com/shamankaa