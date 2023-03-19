На Аліну Шаманську в Америці місцеві мешканці викликали наряд поліції

Знаменитість розповіла про неприємний інцидент.
Блогерка Аліна Шаманська, яка разом з сином зараз живе у США, поділилася неприємною історією.
Днями на зірку місцеві мешканці викликали наряд поліції та влаштували публічні розбірки. Що саме трапилося Шаманська розповіла у сторіз в Instagram.
Як розповіла Аліна, ввечері вона прийшла в гості до знайомих, аби забрати сина, який гостював у них цілий день.
"Пізній вечір, я приїхала за Артурчиком... Було темно і пусто на вулицях району, тому я швидко припаркувалася на заїзді до сусіднього приватного будинку... Все рівно п'ять хвилин стояти... Я ж лише забрати сина і назад... і пішла до друзів... А потім чоловік Іри каже: "Боже, у нас на порозі Аліна Шаманська! І що ти не зайдеш в гості на ковток вина?". До того ж, Артурчик весь день був у них, ну як я могла відмовитись? І Артур ще хотів догратися з Солею", - пригадала той вечір Аліна.
Коли блогерка вийшла на вулицю на неї очікувала повна несподіванка - біля її авто стояли розгнівані місцеві мешканці, які вже викликали поліцію.
"Коли я вийшла на вулицю, я побачила, шо біля мого авто купа людей голосно сперечаються і світять фонариками продивляючись, що всередині! Звісно, я була у шоці. Що відбувається? Найперше що вони мені сказали: "Ми вже викликали на тебе копів! Це треба було бачити! Дві бабки, одна з них афроамериканка, сива, у халаті, як реально з якогось кінофільму. Це просто капець! Вони ліхтариками просвічували моє авто, багажник і роздивлялися, що там є", - розповіла Шаманська.
Як виявилося причиною такого скандалу і виклику поліції стало те, що Аліна випадково заїхала колесом на газон. На щастя, блогерці вдалося врегулювати конфлікт, хоча вислухувати неприємні речі в свій бік теж довелося.
"Я все пояснила, 10 разів вибачилась і просила їх відмінити поліцію, бо вона вже була в дорозі. вони відмінили поліцію зі словами: "Ми це робимо виключно через твого сина, бо він немає терпіти проблем через тебе". Ну, власне з помиями на голові.. я поїхала додому", - поділилася Аліна.
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