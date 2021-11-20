На Анну Саліванчук поскаржився в поліцію бортпровідник

Зірка поскандалила з працівником через маленького сина.

Відома українська акторка Анна Саліванчук розповіла про доволі неприємний інцидент, який трапився з нею в літаку.

Так, нещодавно зірка відпочивала в Єгипті. Відпустка закінчилася, і артистка поверталася до України. І коли вона летіла в літаку, то її однорічний син, Микита, почав плакати. Акторка намагалася його якось заспокоїти, тому пішла з ним гуляти. Однак бортпровіднику це не сподобалось.

Анна Саліванчук з молодшим сином / instagram.com/salivanchuk.anna

"Микита почав плакати та заважав всьому літаку. Я пішла з ним гратися, аби його розвеселити. Він зупинився біля аварійного виходу і почав там повзати туди-сюди. Я запитала у людей, чи не заважає мій син. Вони відповіли, що ні. Потім Микита почав розкидати пакетики. Бортпровідник підійшов до мене та сказав, щоб син не розкидав пакетики. Я кажу: "Ви бачите, що моєму сину рік і два місяці. Невже ви хочете, аби він кричав. Нехай він пограється, а я потім приберу!" - розповіла Анна.

Анна Саліванчук поскандалила з бортпровідником / instagram.com/salivanchuk.anna

Втім, бортпровідник продовжив і далі наполягати на своєму. Дійшло до того, що Анна обізвала його неприємним словом. На що він просто викликав поліцію.

"Я прилетіла, на мене чекала поліція. Ми разом посміялися з цієї історії", - поділилася артистка.

До слова, Анна була готова заплатити адміністративний штраф за те, що обізвала працівника. Втім, бортпровідник не захотів спілкуватися з поліцією та Анною.

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