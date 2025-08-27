ТСН у соціальних мережах

На Анну Трінчер скоїли напад просто під час концерту

Співачка розкрила подробиці інциденту і що насправді сталося.

Анна Трінчер

Анна Трінчер / © Пресслужба Анни Трінчер

Під час недавнього виступу Анни Трінчер у Тернополі на сцену вибігли кілька невідомих чоловіків і намагалися наблизитися до артистки.

Співачка показала відео інциденту в Instagram і зазначила, що була налякана. Вона подякувала охороні за миттєву реакцію та за те, що не дозволили незнайомцям завдати їй шкоди.

"Я дуже злякалась, якщо чесно… що в голові у цих людей? Дуже дякую охороні за секундну реакцію!" — написала зірка в дописі.

Це вже не перший випадок неприємностей на заходах за участю Трінчер. Минулого літа співачку обікрали у гримерці під час виступу. Зловмисники викрали каблучку та браслет Cartier на суму близько 5 тисяч євро.

Згодом прикраси вдалося знайти, проте сам інцидент залишив у артистки неприємний осад. Тоді Анна також зазначала, що подібні випадки сильно впливають на емоційний стан та потребують додаткових заходів безпеки.

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер похизувалася подарунком на день народження. Артистка придбала собі елітне розкішне авто.

