На Анну Трінчер скоїли напад просто під час концерту

Під час недавнього виступу Анни Трінчер у Тернополі на сцену вибігли кілька невідомих чоловіків і намагалися наблизитися до артистки.

Співачка показала відео інциденту в Instagram і зазначила, що була налякана. Вона подякувала охороні за миттєву реакцію та за те, що не дозволили незнайомцям завдати їй шкоди.

"Я дуже злякалась, якщо чесно… що в голові у цих людей? Дуже дякую охороні за секундну реакцію!" — написала зірка в дописі.

Це вже не перший випадок неприємностей на заходах за участю Трінчер. Минулого літа співачку обікрали у гримерці під час виступу. Зловмисники викрали каблучку та браслет Cartier на суму близько 5 тисяч євро.

Згодом прикраси вдалося знайти, проте сам інцидент залишив у артистки неприємний осад. Тоді Анна також зазначала, що подібні випадки сильно впливають на емоційний стан та потребують додаткових заходів безпеки.

