На Аріану Гранде напав чоловік з мисливським ножем та погрожував її вбити

На Аріану Гранде напав чоловік з мисливським ножем та погрожував її вбити

Артистка хоче отримати заборонний припис стосовно кривдника

На відому американську співачку Аріану Гранде напав з ножем 23-річний сталкер, на ім'я Аарон Браун.

Він протягом семи місяців тероризував її. Однак, 9 вересня, коли співачка була вдома, чоловік увірвався до неї з мисливським ножем. Коли охорона зірки попросила його піти з будинку, він став агресивним та почав кричати, що вб'є Аріану. Зловмисника затримала поліція.

Наразі виконавиця подала юридичні документи, щоб отримати заборонний припис стосовно кривдника, пише видання TMZ.

На Аріану Гранде напали / Associated Press

"Я хочу бути в безпеці. Також хочу, щоб моя родина була в безпеці. Я боюся, що без заборонного припису містер Браун продовжить приходити до мене додому і намагатиметься заподіяти фізичну шкоду мені або членам моєї родини", - повідомила Аріана.

Співробітник правоохоронних органів також подав заяву, в якій йшлося, що він переймається, що переслідувач буде звільнений з в'язниці та знову погрожуватиме співачці.

Нагадаємо, нещодавно побитий танцівник з балету співачки Наді Дорофєєвої Євген Гончаренко розповів, як наразі почувається. У хлопця відсутня частина кістки черепа.

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