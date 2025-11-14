На Аріану Гранде на червоному хіднику напав навіжений фанат: Синтія Еріво намагалась її захистити

Синтія Еріво та Аріана Гранде / © Associated Press

На американську співачку та акторку Аріану Гранде напав навіжений фанат просто на червоному хіднику.

Інцидент стався у Сінгапурі. Там артистка у Universal Studios Singapore разом із колегами Мішель Єо, Синтією Еріво та Джеффом Голдблюмом представляла другу частину мюзиклу "Wicked: Чародійка".

Аріана Гранде та інші актори фільму шли червоним хідником. Раптом із натовпу вирвався чоловік та побіг одразу ж до зірок мюзиклу. Та цікавила його лише Аріана Гранде. Він схопив співачку, притягнув до себе та зухвало почав обіймати. Поки Гранде шоковано стояла, їй на допомогу прийшла Синтія Еріво, яка почала відбиватися від чоловіка. Врешті, охоронці миттєво зреагували та вивели навіженого.

Згодом користувачі Мережі впізнали чоловіка. Ним виявився Джонсон Вен, який раніше славився подібними витівками. Він вривається до знаменитостей та таким чином створює гучні інфоприводи, аби про нього писали ЗМІ.