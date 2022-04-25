На благодійному матчі «Боруссія» — «Динамо» виступлять Джамала та Юлія Саніна

26 квітня у Дортмунді, Німеччина, відбудеться черговий благодійний футбольний матч з серії ігор Match for peace #StopWarInUkraine київського «Динамо». Цього разу опонентами підопічних Мірча Луческу стане ФК «Боруссія».

Подія традиційно розпочнеться з гімну України у виконанні Юлії Саніної, фронтвумен гурту The Hardkiss. У перерві між таймами на глядачів у телеекранів та гостей стадіону чекатиме художній перфоманс за участі української співачки кримськотатарського походження, народної артистки України Джамали та українських дітей, які були змушені тимчасово залишити свої домівки задля безпеки та яких прихистила Німеччина. Джа виконає знакову для кожного українця пісню «1944», яка у 2016 році сколихнула весь світ та принесла співачці перемогу в музичному конкурсі «Євробачення 2016». Основні меседжі майбутнього матчу — #StandWithUkraine, #StopWarInUkraine, #UnitedWithUkraine.

Як і раніше, в Україні подію транслюватимуть мовники 2+2, 1+1 International, Динамо Київ TV, М1, платформи онлайн-телебачення 1+1 Video, Київстар ТБ, Vodafone TV, YouTube-канали FootballHub, «Динамо», ТСН та УНІАН.

Це буде вже четвертий поєдинок з серії благодійних заходів, мета яких — збір коштів на підтримку України. Так, усі виручені від продажу квитків гроші, а також донати, які надходитимуть упродовж телевізійної трансляції, будуть спрямовані на вирішення найбільших гуманітарних проблем, що виникли через повномасштабну війну рф в Україні. Зокрема, кошти безпосередньо потраплять на рахунки Міністерства соціальної політики України і підуть на задоволення продовольчих потреб та облаштування місць розміщення біженців та громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце свого проживання, забезпечення їх одягом та взуттям, надання ліків та медичних препаратів; забезпечення населення товарами першої необхідності, надання одноразової грошової допомоги, задоволення інших першочергових потреб життєдіяльності людини тощо.

Вартість квитків стартує від 10 євро, початок о 18:00 СЕТ (19:00 за київським часом). Організатори розповідають, що однією з популярних форматів пожертв є купівля квитка без подальшої присутності на матчі. Таким чином вдасться зібрати ще більше коштів задля доброї справи. Вартість таких квитків – від 8 євро.

Коментуватимуть матч для українських глядачів Ігор Циганик та Роман Бебех.

На спеціальному сайті події міститься розклад наступних благодійних матчів «Динамо» та вся детальна інформація щодо запланованих заходів.

Ініціатори проєкту Match for peace #StopWarInUkraine — футбольний клуб «Динамо» та один з найбільших медіахолдингів у Східній Європі 1+1 media. Проєкт реалізується за сприяння Міністерства закордонних справ України, Міністерства культури та інформаційної політики України та Міністерства соціальної політики України. Організацією перфомансів займається команда 1+1 media, режисерами заходу є TRI Directions — Наталія Лисенкова, Наталія Ровенська та Марія Григоращенко, які відомі своїми постановками для всесвітньо відомих артистів. Технічні партнери проєкту — компанії Alight та Profi.

Усі фінансові витрати в межах проєкту покриває футбольний клуб «Динамо Київ».