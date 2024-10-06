На блогера Ніколаса Карму напали невідомі й пригрозили пістолетом просто в центрі Полтави – відео

Український блогер Ніколас Карма, відомий своїми оглядами луків зірок і перехожих в TikTok, став жертвою нападників.

Про неприємний інцидент тіктокер повідомив у фотоблогу. За словами Ніколаса, після знімань одного з відео в TikTok у Полтаві до нього підійшла група чоловіків. Попри небажання Карми спілкуватися з невідомими перехожими, вони все одно ввімкнули камери й розпитали у блогера про його ставлення до ЗСУ. А вже згодом один з компанії приставив пістолет до шиї Ніколаса. Як говорить блогер, деякі свідки інциденту також були залякані таким же методом. На щастя, все минуло без жертв.

На блогера Ніколаса Карму напали просто в центрі Полтави

"Я в Полтаві і враження від міста дуже позитивні, але перейдімо до ситуації, яка трапилася щойно (5 жовтня – прим. ред.). Чую на фоні зібралася компанія здорових чоловіків, які вигукують "Карма" і далі матюки. Після завершення мого інтерв'ю вони до мене підходять й кажуть, що хочуть запитати декілька слів. Я звісно відмовляюсь, бо почув усе, що вони про мене говорили до. Запитання їхнє звучить так: "Яке ваше ставлення до ЗСУ?". Я мовчу, а вони мене далі знімають. Я сказав свою позицію, що кожен повинен бути в армії або для армії. Їм цього було мало. У цей момент оператор перепідключав апаратуру й, на жаль, цих моментів він не зняв. Але для того, щоб були якісь докази, я вирішив підійти до них і поговорити з ними на свою камеру. Я попросив, щоб він подивився на мою камеру, показав своє обличчя, бо він його сховав. Його друг підбіг до мене ззаду і приставив мені пістолет до шиї, як і очевидцям, які там були", - розповів Ніколас Карма.

Нагадаємо, це вже вдруге, коли блогеру Ніколасу Кармі погрожують. Зокрема, у травні цього року на зірку Мережі напали в самому центрі Львова.

Читайте також: