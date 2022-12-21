На брата Олі Цибульської відкрили кримінальне провадження: "Забрали все і несанкціоновано"

Українська співачка Оля Цибульська розповіла про свого рідного брата Сергія, на якого відкрили кримінальне провадження.

Від початку повномасштабного вторгнення брат артистки займається волонтерством, зокрема Сергій возив автівки для ЗСУ. Та, як пояснила Цибульська, в Україні закони щодо волонтерства застарілі і саме через це її брат опинився у неприємній ситуації:

"Там є купа питань стосовно тих кримінальних проваджень, тому що наша Україна не була готова, що така кількість людей буде допомагати. В нас закони, які писалися про волонтерство… їм вже 1300 років. Вони були за тих президентів, яким було байдуже на Україну і які не думали взагалі про те, що відбувається. Тому це кримінальне провадження, воно зараз стосується не лише мого брата, багатьох волонтерів, які були от буквально в Генеральній прокуратурі позавчора. Серед них дуже багато хлопців і дівчат, які мають особливі нагороди від президента, від пана Залужного, які дійсно працювали від першого дня і вкладали всі свої сили, всі свої нерви, які робили все можливе, щоб ці машини, щоб ця допомога, щоб ці обігрівачі, щоб воно все їхало на фронт якомога швидше", - прокоментувала співачка в програмі "Слава+".

Оля Цибульська з батьками та братом / Фото: instagram.com/s.tsybulskyy

Цибульська не стала говорити, чому саме на її брата відкрили кримінальне провадження, проте дала зрозуміти, що це стосується застарілих законів в Україні та волонтерства:

"В силу того, що справа досі триває, я не юрист, я боюсь зараз якось так сформулювати, щоб це не нашкодило ані тим людям, які зараз займаються цією справою, ані йому особисто. Там є питання в принципі до волонтерів в Україні, які… Коротше, закони наші старі, а волонтерство діє інакше і зараз і є несуміжність з тим законом, який існував ще до війни і з тим, як дійсно треба працювати зараз", - пояснила Цибульська.

Окрім того, каже артистка, у її брата конфіскували все майно. Зокрема, у Сергія був бізнес – автосалон у Києві, проте й машини забрали:

"Забрали все і забрали особисті речі і забрали несанкціоновано, тобто прийшли і віджали. І це не нормально в цій новій Україні, за яку ми боремося. Але знову ж таки, в такий час, коли ми боремося за нову Україну, я би не хотіла публічно зараз гнати на тих людей, які прийшли, бо вони вважаються держструктурою. Думаю, недорозібралися вони в законах… Не за те наші військові на передовій гинуть, щоб не було можливості у нас в правовому полі вирішувати питання відкрито і робити це на користь держави, а не діяти якимись законами і замашками 90-х", - наголосила Цибульська.

Нагадаємо, раніше Оля Цибульська розповіла, що сталося з квартирою її батьків в Ірпені, яку обстріляли російські окупанти. Зараз, за словами Олі, там неможливо жити та незрозуміло, як можна робити ремонт.

Читайте також: