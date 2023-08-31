На Burning Man спалили українську скульптуру: Дмитро Кулеба розповів, у чому символізм події

На всесвітньо відомому фестивалі Burning Man неочікувано спалили українську скульптуру.

Однак, це було символічне спалення. Зокрема, митці-українці, які були ініціаторами такого перформансу, продемонстрували, як відроджується Україна. Зокрема, урочисте спалення відбулося 31 серпня. На фестивалі спалили дерев'яного короба, який приховував скульптуру птаха фенікса, обриси якого нагадують тризуб – символ міцності та незалежності України.

Burning Man

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба показав та висловився, в чому саме закладений символізм такого перформансу.

Burning Man

"Представляти Україну на міжнародній мистецькій арені так само складно, як і на дипломатичному треку. Burning Man – важлива мистецька подія, завдяки якій світ може відкрити Україну з нового боку. Я вдячний митцям, які створили цю інсталяцію, талановитим українським художникам Олексію Саю та Богдані Косміній, а також команді мистецького об'єднання STROOM ART, яка реалізувала цей проєкт”, – коментує міністр Дмитро Кулеба.

Burning Man

Ідея та реалізація проєкту "PHOENIX" належить засновнику благодійного фонду "Повернись живим" Віталію Дейнезі та Аллі Лопаткіній. Наживо втілили задум художники Олексій Сай та Богдана Косміна.

Burning Man

"Птах фенікс — це саме той потужний наратив, який ми просуваємо за кордоном. Незламна Україна, яка відроджується та постає ще сильнішою з попелу війни", – наголосив Дмитро Кулеба.

Burning Man

Зазначимо, Burning Man – всесвітньо відомий фестиваль, який щороку проводиться у США від 1986 року. Подія відбувається в пустелі Блек-Рок у штаті Невада. Щороку митці з усього світу привозять свої робити. Що цікаво, в кінці фестивалю всі представлені вироби символічно спалюють.

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