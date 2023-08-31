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На Burning Man спалили українську скульптуру: Дмитро Кулеба розповів, у чому символізм події

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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На Burning Man спалили українську скульптуру: Дмитро Кулеба розповів, у чому символізм події

Burning Man

Після спалення скульптури відродився птах фенікс.

На всесвітньо відомому фестивалі Burning Man неочікувано спалили українську скульптуру.

Однак, це було символічне спалення. Зокрема, митці-українці, які були ініціаторами такого перформансу, продемонстрували, як відроджується Україна. Зокрема, урочисте спалення відбулося 31 серпня. На фестивалі спалили дерев'яного короба, який приховував скульптуру птаха фенікса, обриси якого нагадують тризуб – символ міцності та незалежності України.

Burning Man / ©
Burning Man

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба показав та висловився, в чому саме закладений символізм такого перформансу.

Burning Man / ©
Burning Man

"Представляти Україну на міжнародній мистецькій арені так само складно, як і на дипломатичному треку. Burning Man – важлива мистецька подія, завдяки якій світ може відкрити Україну з нового боку. Я вдячний митцям, які створили цю інсталяцію, талановитим українським художникам Олексію Саю та Богдані Косміній, а також команді мистецького об'єднання STROOM ART, яка реалізувала цей проєкт”, – коментує міністр Дмитро Кулеба.

Burning Man / ©
Burning Man

Ідея та реалізація проєкту "PHOENIX" належить засновнику благодійного фонду "Повернись живим" Віталію Дейнезі та Аллі Лопаткіній. Наживо втілили задум художники Олексій Сай та Богдана Косміна.

Burning Man / ©
Burning Man

"Птах фенікс — це саме той потужний наратив, який ми просуваємо за кордоном. Незламна Україна, яка відроджується та постає ще сильнішою з попелу війни", – наголосив Дмитро Кулеба.

Burning Man / ©
Burning Man

Зазначимо, Burning Man – всесвітньо відомий фестиваль, який щороку проводиться у США від 1986 року. Подія відбувається в пустелі Блек-Рок у штаті Невада. Щороку митці з усього світу привозять свої робити. Що цікаво, в кінці фестивалю всі представлені вироби символічно спалюють.

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Дата публікації
Перегляди
379
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